Gigantyczne grzyby czasznicy olbrzymiej zaczęły pojawiać się w polskich lasach. Grzybiarze chętnie chwalą się upolowanymi przez siebie okazami w sieci. "Na te grzyby chodzi się bez koszyka, bo i tak by się nie zmieściły" - komentują. Mogą one osiągnąć średnicę nawet 70 centymetrów.

Czasznica olbrzymia, zwana również purchawicą olbrzymią, jest jednym z największych grzybów na świecie. Może osiągać imponujące rozmiary, a jej charakterystyczny wygląd przyciąga uwagę zarówno grzybiarzy, jak i miłośników przyrody.

Dobra informacja jest taka, że właśnie jest na nią sezon i pojawia się również w polskich lasach. Od 2014 roku już nie jest pod ochroną, więc śmiało można ją zabrać do domu. Niewątpliwie przyda się jednak większy koszyk.

Czasznica olbrzymia w polskich lasach. Grzybiarze chwalą się okazami

Jeden z leśników, Piotr Grześ pochwalił się niedawno swoimi zbiorami w mediach społecznościowych. Naprawdę duża czasznica olbrzymia znalazła się w jego rękach w miniony weekend. Udało się ją zebrać w jednym z lasów w Kostrzynie.

Okazuje się, że nie tylko jemu udało się w tym sezonie natrafić na tego grzyba. Pod wpisem natychmiast pojawiły się zdjęcia od innych użytkowników. "Jest moc. Mnóstwo jej w tym roku znalazłam, ale takiej to nigdy", "też mamy z niedzielnych zbiorów, nieco mniejsza, ale pyszna. Póki co przez nas pierwszy raz znaleziona i jedzona", "grzyby, na które chodzi się bez koszyka, bo i tak by się nie zmieściły" - komentują.

Grzybiarze chwalą sobie w szczególności jej smak. Czasznica olbrzymia jest jadalna, a popularnym sposobem jej przyrządzenia jest zrobienie z niej kotleta. "Czasznica Olbrzymia jeden z moich ulubionych grzybów jest przepyszny i zdrowy. Ja uwielbiam w panierce z odrobiną Rozmarynu, ale ponieważ dziś zebrałam dwa kartony to robi się także grzybowa" - pisze jeden grzybiarzy.

Czasznica olbrzymia - gdzie można ją znaleźć?

Czasznica olbrzymia charakteryzuje się dużą, kulistą owocnią, która może osiągać średnicę nawet 50-70 cm i wagę od kilku do kilkunastu kilogramów. To grzyb, który bije wszelkie rekordy - znane są przypadki znalezienia owocników o masie przekraczającej 20 kg.

Trzeba jednak uważać, można ją pomylić z gatunkami trujących grzybów, jeśli nie jesteśmy pewni jej cech charakterystycznych. Młode owocniki są białe, mięsiste i gładkie, a w miarę dojrzewania zaczynają żółknąć lub brązowieć. Dojrzałe okazy mają wewnątrz pylistą masę zarodników, która rozprzestrzenia się na wietrze po pęknięciu owocnika.

Występuje w wielu krajach na całym świecie, w tym w Polsce. Najczęściej spotykana jest na terenach otwartych, takich jak łąki, pastwiska, przydroża oraz obrzeża lasów. Preferuje gleby bogate w materię organiczną i dobrze nawożone.