Choć są małe, uprzykrzają życie. Spotkania z nimi kończą się bolesnymi ugryzieniami, które mogą być groźne. Atakują całymi chmarami. Nieraz w wielu miastach wypowiada im się wojnę i atakuje opryskami. Meszki potrafią dać się we znaki. Na szczęście istnieją sposoby, by się z nimi uporać.

W Polsce można spotkać 50 odmian meszek. Owady te łatwo poznać, mają kilka milimetrów długości, zazwyczaj są ciemne. Często poruszają się całymi chmarami.

Przekonały się o tym boleśnie w tym roku niektóre polskie regiony. "Plaga" dotknęła między innymi Toruń i okoliczne gminy. Drobne owady przeszkadzały mieszkańcom tak bardzo, że trzeba było rozpocząć opryski.

Swoje problemy z powodu meszek miała też Warszawa. Głośno było o Gorączce Zachodniego Nilu, która zabijała stołeczne ptaki. Chorobę tę przenosiły także między innymi meszki.

Kiedy atakują meszki? Jak się przed nimi bronić?

Te natrętne owady grasują najczęściej od kwietnia do września. Lubią, jak jest ciepło. Mają toksyczną ślinę. Dla ludzi najgroźniejsze są samice. Ich ukąszenie może skończyć się obrzękami i gorączką.

Jak uniknąć ugryzienia meszek? Wskazane jest unikanie miejsc, gdzie się wylęgają, na przykład zbiorników wodnych. Gdy w takich jesteśmy, warto zadbać o ubranie z długimi rękawami i nogawkami. Przyjmowanie witaminy B zmienia zapach potu na nieatrakcyjny dla potencjalnych agresorów.

Szereg przydatnych rad podają na swoich stronach Lasy Państwowe. Można zaopatrzyć się na przykład w wanilię, olejek lawendowy, bazylię czy miętę. Sporządzony z nich na bazie wody albo spirytusu środek sprawdza się na przykład jako spray. Meszki nie przepadają też za sokiem z cebuli.

Dom zabezpieczyć można dzięki moskitierom czy owadobójczym spiralom. Do nabycia są także specjalne środki odstraszające niechcianych gości. Zakupić można również preparaty pomagające po ukąszeniu.

"Meszki" w domu. Jak pozbyć się muszek owocówek?

Potocznie "meszkami" nazywa się także muszki owocówki. Choć to inny gatunek, to też potrafi napsuć sporo krwi. Spotkać można je w kuchni. Nie gryzą, lecz mogą zawlec bakterie i wirusy.

Jak chronić się przed muszkami owocówkami? Nie należy zostawiać "na widoku" jedzenia lub jego resztek. Posprzątana kuchnia i wyrzucone śmieci to podstawa.

Portal Interia radzi też nalać do szklanki ocet jabłkowy i dodać kilka kropli płynu do mycia naczyń. Przywabi to owady, które się utopią. Inna pułapka to skórki owoców przykryte folią spożywczą nakłutą wykałaczką. Ściągnie muszki z łatwością, a uciec im będzie już trudniej.

