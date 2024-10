Taylor Swift stała się najbogatszą piosenkarką na świecie. Wartość jej majątku szacuje się na 1,6 mld dolarów, co oznacza, że amerykańska gwiazda wyprzedziła królującą do tej pory w zestawieniu Rihannę. Co więcej Swift dorobiła się fortuny wyłącznie na swojej twórczości i trasach koncertowych.