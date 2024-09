"Wygrałaś. Dam ci dziecko i będę strzegł twoich kotów całym swoim życiem" - tak Elon Musk zareagował na wpis Taylor Swift, w którym poparła Kamalę Harris i Tima Walza w wyborach prezydenckich. Wcześniej gwiazda muzyki pop dodała zdjęcie z kotem i podpisała się jako "bezdzietna kociara". To nawiązanie do głośnych słów JD Vance'a, który mówił tak o kobietach bez dzieci, popierających demokratów.

Taylor Swift, która jest jedną z największych i najpopularniejszych gwiazd muzyki pop tuż po debacie przyznała, że w wyborach prezydenckich poprze Kamalę Harris.

Taylor Swift poparła Kamalę Harris i Tima Walza

"Swój głos w wyborach prezydenckich w 2024 roku oddam na Kamalę Harris i Tima Walza. Głosuję na Kamalę, ponieważ ona walczy o prawa i sprawy, które moim zdaniem potrzebują wojownika, który by ich bronił" - napisała Swift.

ZOBACZ: Na jej decyzję czekali wszyscy. Taylor Swift zabrała głos po debacie

"Niedawno dowiedziałam się, że mój wizerunek wygenerowany przez AI popieraja kandydaturę Donalda Trumpa na prezydenta. Wywołało to u mnie obawy dotyczące sztucznej inteligencji oraz niebezpieczeństw związanych z rozpowszechnianiem dezinformacji. W efekcie doszłam do wniosku, że muszę być bardzo przejrzysta w kwestii moich rzeczywistych planów związanych z wyborami. Najprostszym sposobem walki z dezinformacją jest prawda - stwierdziła gwiazda.

"Uważam, że Harris jest pewną siebie, utalentowaną liderką i wierzę, że możemy osiągnąć o wiele więcej (...), jeśli będziemy kierować się spokojem, a nie chaosem. Byłam pod wrażeniem jej wyboru kandydata na wiceprezydenta, który od dziesięcioleci walczy o prawa LGBTQ+, zapłodnienie in vitro oraz prawo kobiety do dysponowania swoim ciałem" - napisała Swift.

Taylor Swift i J.D. Vance. Piosenkarka nawiązała do słów republikanina

Piosenkarka załączyła do wpisy swoje zdjęcie z kotem i podpisując się jako "bezdzietna kociara". Nawiązała w ten sposób do słów kandydata republikanów na wiceprezydenta J.D. Vance, który w 2021 r., podczas wywiadu udzielonego w 2021 r. Tuckerowi Carlsonowi, użył tego określenia jako obelgi w stosunku do swoich przeciwników politycznych.

ZOBACZ: Kto wygrał debatę Harris-Trump? Jest sondaż

"Bezdzietną kociarą" nazwał on wówczas zarówno Kamalę Harris, jak i całą grupę niezamężnych kobiet, które od lat wspierają demokratów. - Jaki sens ma to, że oddaliśmy nasz kraj w ręce ludzi, którzy nie mają w nim bezpośredniego udziału? - pytał.



- Kraj pod przywództwem demokratów to rządy bandy bezdzietnych kociar, nieszczęśliwych z powodu swojego życia i wyborów, których dokonały - stwierdził Vance.

Niedawno o tej wypowiedzi ponownie zrobiło się głośno, gdy Vance został republikańskim kandydatem na wiceprezydenta.

Elon Musk odpowiada na wpis "bezdzietnej kociary"

Do wpisu Taylor Swift odniósł się miliarder Elon Musk, który z kolei wcześniej zadeklarował poparcie dla Donalda Trumpa. "W porządku Taylor. Wygrałaś. Dam ci dziecko i będę strzegł twoich kotów całym swoim życiem" - napisał.