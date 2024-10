- Dopóki jestem premierem Słowacji, będę tak kierować posłami, aby nigdy nie zgodzili się na członkostwo Ukrainy w NATO - przekazał premier Robert Fico. Jego zdaniem "byłoby to dobre tylko jako punkt wyjścia do III wojny światowej". Fico dodał, że takie stanowisko prezentuje od dawna także ukraińskim politykom.

Szef rządu Słowacji Robert Fico oświadczył w wywiadzie telewizyjnym, że coraz częściej słyszy o kompromisowych rozwiązaniach ze strony Ukrainy i Rosji w sprawie zakończenia wojny.

- Gra się słowem NATO. Rezultatem mogłoby być, że Ukraina będzie częścią NATO, dostanie jakieś gwarancje bezpieczeństwa, a jednocześnie Federacja Rosyjska będzie miała wpływ na pewnych terytoriach - stwierdził.

Fico przypomniał, że członkostwo w NATO musi zostać ratyfikowane przez wszystkie kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego.

- Dopóki jestem premierem Republiki Słowackiej, będę tak kierować posłami, nad którymi mam kontrolę polityczną jako przewodniczący partii, aby nigdy nie zgodzili się na członkostwo Ukrainy w NATO - zapewnił.

Jego zdaniem "byłoby to dobre tylko jako punkt wyjścia do III wojny światowej".

Premier Słowacji o członkostwie Ukrainy w UE. Jest za

Fico podkreślił, że swojego stanowiska nie ukrywa ani przed politykami ze Stanów Zjednoczonych, ani z Ukrainy. Zapowiedział, że powtórzy je w poniedziałek premierowi Ukrainy Denysowi Szmyhalowi podczas wspólnego posiedzenia rządów Słowacji i Ukrainy w pobliżu Użhorodu na Zakarpaciu.

Premier Słowacji po raz kolejny oświadczył, że opowiada się za członkostwem Ukrainy w UE.

ZOBACZ: Napięcie na linii Słowacja-Ukraina. Robert Fico nie chce odpuścić

Międzynarodowi eksperci coraz częściej biorą pod uwagę scenariusz, w którym Ukraina dołącza do NATO według modelu zachodnioniemieckiego z 1955 roku.

Oznacza to, że do Sojuszu zostałaby faktycznie przyjęta tylko ta część, która jest kontrolowana przez Kijów. Takie opinie przynosił ostatnio "Financial Times", który napisał, że zachodni dyplomaci oraz ukraińscy urzędnicy dochodzą do wniosku, że znaczące gwarancje bezpieczeństwa mogłyby stanowić podstawę negocjowanego porozumienia. "FT" zauważa, że o modelu zachodnioniemieckim dla Ukrainy dyskutuje się w środowiskach związanych z polityką zagraniczną od ponad 18 miesięcy.