Napięcie na linii Słowacja-Ukraina. Robert Fico nie chce odpuścić

- Odmawiam udziału w debacie o tym, co było pierwsze: jajko czy kura. Faktem jest, że brakuje nam części ropy - powiedział premier Słowacji, odnosząc się do zawieszenia przez Ukrainę dostaw ropy pochodzącej z rosyjskiego koncernu. Fico zagroził, że jeżeli Kijów nie wznowi dostaw to jego kraj przestanie wspomagać Ukrainę olejem napędowym. W tej sprawie Słowacja i Węgry zwróciły się także do KE.