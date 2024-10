Na wschodzie zakończenie weekendu przebiegnie w typowo jesiennej aurze. W nocy będzie pochmurno, mogą również wystąpić słabe opady deszczu lub mżawki. Ładniejszą pogodą mogą cieszyć się mieszkańcy pozostałych obszarów. IMGW informuje, że powinny pojawić się przejaśnienia i rozpogodzenia.

IMGW wydało ostrzeżenia. Mgła spowije część Polski

Do tego miejscami wystąpią silne zamglenia. Instytut ostrzega, że mgła może ograniczać widzialność do 200 m, a na południu kraju nawet do 100 m. W związku z tym wydano alert pierwszego stopnia.

UWAGA⚠️



OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW

GĘSTA MGŁA



Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200m



Ważne:

Od: 2024-10-06 23:00

Do: 2024-10-07 08:00https://t.co/tBq6AJFvlF pic.twitter.com/1T56eIRR4L — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 6, 2024

Ostrzeżenie przed mgłą dotyczy powiatów: zgorzeleckiego, lubańskiego, lwóweckiego, karkonoskiego, złotoryjskiego, jaworskiego, wałbrzyskiego, świdnickiego, kłodzkiego, kamiennogórskiego, wrocławskiego, oławskiego, strzelińskiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, nyskiego, brzeskiego, prudnickiego, opolskiego, namysłowskiego, kępińskiego, wieruszowskiego, wieluńskiego, kluczborskiego, krapkowicki, głubrzyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, oleskiego, strzeleckiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego, włoszczowskiego, kieleckiego, jędrzejowskiego, miechowskiego, krakowskiego, suskiego, wadowickiego, żywieckiego, cieszyńskiego, bielskiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego, zawierciańskiego, częstochowskiego, będzińskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, raciborskiego, tarnogórskiego, lublinieckiego, bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego, mikołowskiego, gliwickiego i miechowskiego.

Wieczorem temperatura powietrza wyniesie od 5 stopni Celsjusza na zachodzie do 9 na wschodzie i południu. Nieco chłodniej będzie w kotlinach górskich, tam można spodziewać się temperatury od 3 do 5 stopni Celsjusza.

Pogoda w poniedziałek 7 października

- W najbliższych dniach będzie można zauważyć coraz więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Pogoda będzie się poprawiać - powiedział w rozmowie z PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron. W poniedziałek w całym kraju będzie małe lub umiarkowane zachmurzenie, tylko na wschodzie okresami mogą pojawić się chmury. Również na wschodzie możliwe słabe opady deszczu.

Rano na południowym zachodzie lokalnie może pojawić się mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna będzie od 11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 15 stopni w centrum i nad morzem, do 18 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju.

Według prognoz synoptyków wiatr będzie słaby i umiarkowany. Jedynie w okolicach górskich porywy mogą sięgać do 60 km/h.