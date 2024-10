Ikona muzyki Dolly Parton ogłosiła, że przekaże osobistą darowiznę w wysokości miliona dolarów na rzecz usuwania skutków katastrofy spowodowanej przez huragan Helene - donosi BBC.



Swoją decyzję ogłosiła na wystąpieniu w rodzinnym stanie Tennessee, który również został dotknięty skutkami huraganu. Zapewniła, że kwota będzie pochodzić z jej osobistego konta, jednak to nie koniec jej wsparcia finansowego. Firmy i przedsięwzięcia komercyjne należące do Parton, w tym park rozrywki Dollywood, mają przekazać taką samą sumę na rzecz fundacji Mountain Ways Foundation, która pomaga osobom dotkniętym powodziami.

- To mój dom. Bóg był dla mnie dobry, podobnie jak społeczeństwo, i czuję, że jeśli jest coś, co mogę zrobić, aby się odwdzięczyć w jakikolwiek sposób, to zawsze jestem chętna, aby to zrobić. Chcę czuć, że robię swoją część - powiedział Parton po ogłoszeniu darowizny.



Podczas swojego przemówienia piosenkarka zaczęła śpiewać "Helene, Helene" - nawiązując do imienia ogromnego huraganu - na melodię swojego wielkiego przeboju z lat 70. "Jolene".

Huragan Helene uderzył w USA. Ponad 200 ofiar, bilans wciąż rośnie

W sobotę agencja AP przekazała, że liczba ofiar huraganu Helene wzrosła do 227 osób. Poszukiwanie zaginionych trwa już ponad tydzień, od momentu, gdy potężna burza spustoszyła sześć stanów w południowo-wschodniej części USA.



Bilans ofiar ciągle rośnie. W piątek mówiono o 225 ofiarach, jednak następnego dnia kolejne dwa ciała znaleziono w Karolinie Południowej. Do tej pory najwięcej ofiar odnotowano w Karolinie Północnej, jednak dziesiątki osób zginęło także w Georgii i Karolinie Południowej.

Helene pod postacią huraganu 4. kategorii dotarł na ląd 26 września, po czym zaczął się przesuwać w głąb stanów. Huragan spowodował ogromne szkody materialne. W sobotę jeszcze ponda pół miliona domostw pozostawało bez prądu. Rząd USA poinformował, że usuwanie skutków huraganu może potrwać lata.



Według agencji AP, Helene to najtragiczniejszy huragan, jaki uderzył w kontynentalną część Stanów Zjednoczonych od czasu huraganu Katrina w 2005 roku.