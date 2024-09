Huragan Helene, który w ostatnich dniach przetoczył się przez Stany Zjednoczone, pozostawił za sobą przejmujący szlak zniszczeń i co najmniej 116 ofiar śmiertelnych. Najwięcej osób zginęło w Karolinie Północnej, Karolinie Południowej, Georgii, na Florydzie, w Wirginii i w Tennessee. Joe Biden i Kamala Harris zapowiedzieli wizyty na terenach dotkniętych kataklizmem.

Przed godziną 5 rano czasu polskiego CNN informował o ponad 90 ofiar śmiertelnych pochłoniętych przez siejący spustoszenie w Stanach Zjednoczonych huragan Helene. Niecałą godzinę później liczba ta wzrosła do 116.

Jak podał CNN, ofiary śmiertelne odnotowano w sześciu stanach: najwięcej w Karolinie Północnej i Karolinie Południowej, w tym dwóch strażaków. W Georgii śmierć poniosło co najmniej 17 osób, na Florydzie 11 a po dwie w Wirginii i w Tennessee.



Wiele osób utonęło, a inni zginęli w wyniku powalonych drzew, wypadków samochodowych czy tornada. Licznych ofiar wciąż nie zidentyfikowano, a jak podał "The New York Times", ich liczba niemal na pewno wzrośnie, gdy ratownicy dotrą do społeczności w Appalachach, gdzie niszczycielskie powodzie i lawiny błotne zdziesiątkowały całe miasta.

Huragan Helene w USA. Politycy zapowiedzieli wizyty

Helene uderzyła najpierw w czwartek w nocy w region Big Bend na Florydzie jako huragan kategorii 4. Na Wyspach Barierowych tego stanu śmiercionośne fale sztormowe zalały domy i firmy.



Według informacji biura gubernatora Florydy Rona DeSantisa, zespołom ratowniczym udało się uratować co najmniej 190 osób. Biuro Śledcze Tennessee uznało 153 osoby na zalanych terytoriach za zaginione. Doszło tam do awarii telefonów komórkowych i innych środków łączności.



Prezydent Joe Biden zatwierdził deklarację o stanie klęski żywiołowej dla Florydy.

ZOBACZ: Huragan Helene pustoszy USA. Joe Biden: Zniszczenia są przytłaczające



- Podczas gdy wciąż wspieramy działania ratunkowe i pomocowe, upewnijmy się, że żadnych zasobów nie zabraknie, aby społeczności mogły szybko rozpocząć odbudowę - napisał amerykański przywódca na platformie X.

Huragan Helene. Demokraci zapowiadają wizyty

Jak powiedział w niedzielę urzędnik Białego Domu, wiceprezydent Kamala Harris planuje odwiedzić obszary dotknięte huraganem. Podobną deklarację złożył Joe Biden, który swoją wizytę zapowiedział na ten tydzień.



Przekazano również, że Harris planuje przerwać kampanię wyborczą w Nevadzie i wrócić do Waszyngtonu w poniedziałek, aby uzyskać informacje od urzędników federalnych na temat reakcji na kataklizm.