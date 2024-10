"Operatorzy jednostki specjalnej wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) 'Kryła' (skrzydła - pol.) wykryli i zniszczyli rosyjski przeciwlotniczy system rakietowy Osa" - napisano w komunikacie.

"Cena zautomatyzowanego przeciwlotniczego systemu rakietowego Osa to 10 milionów dolarów, a koszt drona FPV użytego do zniszczenia systemu to kilkaset dolarów. Lekcje interesującej matematyki będą kontynuowane" - zapowiada HUR.

Nie podano, kiedy i gdzie doszło do tej akcji.

Jak przekazała "Ukraińska Prawda", Osa to sowiecki zautomatyzowany system rakietowy ziemia-powietrze, przeznaczony do osłony sił i środków na szczeblu dywizji.

Działa w każdych warunkach pogodowych, jest wyposażony w cztery przeciwlotnicze pociski kierowane. Rosja posiada ponad 400 takich systemów.

Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak Rosji w ciągu ostatniego tygodnia

W ciągu ostatniego tygodnia Rosja użyła około 20 pocisków rakietowych różnych typów, ponad 800 kierowanych bomb lotniczych i prawie 400 bezzałogowych statków powietrznych do ataków na Ukrainę - przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

"Ostatniej nocy ukraińskie siły obrony powietrznej zniszczyły ponad 50 Shahedów w obwodach mikołajowskim, odeskim, kijowskim, czerkaskim, kirowohradzkim, dniepropietrowskim, sumskim, czernihowskim, połtawskim, winnickim, chmielnickim, zaporoskim, żytomierskim i charkowskim" - wyszczególnił prezydent w mediach społecznościowych.

"Ten codzienny terror z powietrza można powstrzymać. Wymaga to jedności partnerów i naszych zdolności dalekiego zasięgu. Pomoże to ratować życie Ukraińców każdego dnia. W przyszłym tygodniu będziemy kontynuować prace nad tym z naszymi partnerami w Ramstein" - zapowiedział Zełenski.

ZOBACZ: Były szef NATO pierwszy raz tak otwarcie. "Może to zapobiegłoby wojnie"

Spotkanie Grupy Ramstein na najwyższym szczeblu odbędzie się 12 października na terenie tej amerykańskiej bazy wojskowej w Niemczech. Weźmie w nim udział m.in. prezydent USA Joe Biden, który w dniach 10-13 października złoży pożegnalną wizytę państwową w RFN.

Grupa Ramstein powstała w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę i stanowi sojusz ponad 50 państw i organizacji, w ramach którego opracowano mechanizm regularnej pomocy wojskowej dla Ukrainy w postaci dostaw broni, szkolenia żołnierzy i naprawy sprzętu. Spotkania w tym formacie na różnych szczeblach odbywają się co miesiąc.