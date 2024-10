- Gdyby Ukraina dostała przed wojną więcej uzbrojenia, być może zapobiegłoby to wojnie lub utrudniłoby Rosji znacznie to, co zrobiła - powiedział dla "Financial Times" były sekretarz generalny NATO w latach 2014-2024 Jens Stoltenberg.

Jak dodał, jest dumny z tego, co zrobiono. - Ale byłoby więcej korzyści, gdyby stało się to wcześniej - podkreślił były szef Sojuszu Północnoatlantyckiego.

- Jeśli czegoś żałuję i widzę coś teraz bardziej wyraźnie, to to, że powinniśmy byli znacznie wcześniej dać Kijowowi o wiele więcej wsparcia wojskowego - oświadczył Stoltenberg. Zaznaczył, że należało to zrobić jeszcze przed pełnoskalową inwazją.

Wojna w Ukrainie. Stoltenberg ujawnia kulisy NATO

Były szef Sojuszu podkreślił, że dostawy do Ukrainy po ataku Rosji w 2022 r. powinny obejmować więcej zaawansowanego uzbrojenia. - I powinno to odbyć się szybciej. Przyjmuję odpowiedzialność za to - dodał.

Stoltenberg przekazał, że przed rosyjską agresją kwestia dostaw broni śmiercionośnej dla Kijowa było przedmiotem "dużej dyskusji". - Wtedy większość sojuszników była przeciwna, obawiano się konsekwencji - przekazał.

Jens Stoltenberg z początkiem października przestał pełnić funkcję sekretarza generalnego NATO i przekazał ją byłemu premierowi Holandii Markowi Ruttemu.