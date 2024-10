Wilki w popularnym uzdrowisku. Wydano ostrzeżenie

Władze gminy Iwonicz-Zdrój (woj. podkarpackie) wydały ostrzeżenie przed wilkami, które ostatnio pojawiły się w okolicy. Obecność dzikich zwierząt może być zagrożeniem nie tylko dla mieszkańców, ale również dla kuracjuszy, którzy odwiedzają to popularne uzdrowisko.

Iwonicz-Zdrój to jedno z najstarszych polskich uzdrowisk, które każdego roku odwiedzają tysiące kuracjuszy. Ostatnio spokój tego miejsca został nieco zmącony przez... dzikie zwierzęta, które pojawiły się w okolicy. Chodzi konkretnie o wilki.

Władze gminy Iwonicz-Zdrój wydały ostrzeżenie

"W ostatnim czasie odbieramy sygnały o pojawieniu się na terenie naszej gminy wilków - poinformowały w mediach społecznościowych władze gminy Iwonicz-Zdrój.

W komunikacie podkreślono, że "wilki najczęściej są płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi, a jeśli już zbliżają się do siedzib ludzkich, to jest to przejaw ich naturalnego instynktu, którym kierują się w poszukiwaniu jedzenia".

Jak dodano, "wilki, podobnie jak każde inne dzikie zwierzęta, mogą zachować się nieobliczalnie, jeśli są wystraszone, chore lub zranione, a szczególnie wówczas, gdy zostaną oswojone - dokarmiane i przyzwyczajane do pobytu blisko siedzib ludzkich".

Co zrobić w trakcie kontaktu w wilkiem?

W związku z tym władze gminy wydały ostrzeżenie dla mieszkańców i kuracjuszy. Zaapelowały również, aby nie dokarmiać wilków, wyrzucać odpadki spożywcze do szczelnych pojemników z pokrywami, nie dotykać i nie zabierać z lasu szczeniąt wilka oraz zadbać o swoje psy i koty.

W komunikacie przekazano także kilka rad, co zrobić, gdy spotka się wilka na swojej drodze. "Unieś ręce i machaj nimi w powietrzu; pokrzykuj głośno ostrym tonem (lub zagwiżdż) w stronę wilka; jeśli zwierzę nie reaguje i zamiast oddalić się, podchodzi bliżej, rzucaj w niego będącymi w zasięgu ręki przedmiotami, najlepiej grudami ziemi; wycofaj się spokojnie, możesz przyspieszyć, dopiero gdy masz pewność, że zwierzę jest daleko i nie interesuje się tobą" - czytamy.

