Pluskwiak śródziemnomorski - owad występujący w Afryce i na południu Europy, dotarł do Polski. W związku z ociepleniem klimatu, zaobserwować można go na drzewach, m.in. w Wielkopolsce.

Pluskwiak śródziemnomorski, znany również jako skupieniec lipowy, wywodzi się z zachodniej części strefy śródziemnomorskiej. Choć początkowo napotkać można było go jedynie w Afryce i na południu Europy, pod koniec XX w. rozpoczął "inwazję" na pozostałe części kontynentu.

Pluskwiak śródziemnomorski w Polsce. Owad widziany w Poznaniu i Kaliszu

Wiadomo już, że zdołał dotrzeć również do Polski. W poprzednich latach widziano go m.in. w Rzeszowie i we Wrocławiu. Całkiem niedawno doniesienia o jego występowaniu dotarły również z Wielkopolski. Oficjalną polską nazwę otrzymał w 2019 r.

W środę serwis Epoznan.pl zamieścił zdjęcie pnia drzewa, na którym pojawiły się tysiące owadów w kilku skupiskach, tzw. agregacjach. Czytelnik, który podesłał zdjęcie redakcji napisał, że stolica Wielkopolski ma do czynienia z istną "plagą". "W tym roku tworzą się całe 'brody' owadów zwisających z drzew" - wskazał.

Kilka dni wcześniej ta sama redakcja donosiła również o obserwacji pluskwiaka śródziemnomorskiego w Kaliszu.

Gdzie spotkać pluskwiaka śródziemnomorskiego?

Skupieniec lipowy - zgodnie ze swoją nazwą - pojawia się na pniach lip. Chętnie wybiera jednak również platany, kasztanowce i topole. Między jesienią a zimą chroni się pod korą drzew, gdzie poddaje się hibernacji.

W okresie wiosenno-letnim żeruje na roślinach ślazowatych, m.in. prawoślazie, ketmii, czy ślazie dzikim. Jego aktywność doprowadzić może do gnicia owoców i kwiatów, a także nekrozy, czyli obumierania tkanek roślinnych. Jego występowanie w Polsce nie ma jednak znaczącego wpływu na ekosystem.

Pojawienie się pluskwiaka śródziemnomorskiego w Polsce należy wiązać ze zmianami klimatycznymi i ociepleniem klimatu.