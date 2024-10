Na niebie nad Kaszubami zaobserwowano wyjątkowe zjawisko - białą tęczę, przypominającą mglisty łuk. Choć jest to zjawisko optyczne podobne do zwykłej tęczy, brak jednej cechy sprawia, że kolory nie są widoczne.

Początek października przywitał nas lekkimi mżawkami i mglistymi, ale słonecznymi porankami. To idealne warunki do powstawania specyficznego rodzaju tęczy często nazywanej "mglistą" lub po prostu białą tęczą.

Biała tęcza na Kaszubach. Mieszkańcy pokazują zdjęcia

Nietypowe zjawisko zaobserwowano ostatnio na Mazurach. "Mgła i słońce to się inaczej nie mogło zadziać. Piękna biała tęcza" - wskazuje jedna z użytkowniczek na X pokazując zdjęcie białej tęczy.

Mgła i słońce to się inaczej nie mogło zadziać. Piękna biała tęcza. pic.twitter.com/85qLUU1obt — Grażyna (@GraynaCiechano1) September 30, 2024

Kolejne ujęcia zjawiska atmosferycznego pojawiły się na profilu Sieci Obserwatorów Burz. Fotografię udało się zrobić o poranku 30 września na Kaszubach.

Biała tęcza - czemu zawdzięcza swój nietypowy kolor?

Dlaczego zamiast żywych kolorów widzimy jedynie białą łunę? Okazuje się, że powodem, dla którego biała tęcza jest biała, jest rozmiar kropelek wody, które ją tworzą.

W zwykłej tęczy światło słoneczne rozszczepia się w dużych kroplach deszczu, co prowadzi do wyraźnego podziału na różne kolory widma. Natomiast w przypadku białej tęczy światło przechodzi przez bardzo małe kropelki, takie jak te występujące we mgle lub mżawce. Są one znacznie mniejsze - o średnicy zwykle poniżej 0,05 mm.

ZOBACZ: Efekt iryzacji nad Halą Gąsienicową. "Piękne zjawisko"

Ze względu na ich niewielki rozmiar, dyfrakcja (ugięcie) światła staje się mocniejsze, powodując nakładanie się kolorów. W rezultacie kolory tęczy mieszają się ze sobą, dając efekt białego łuku.

Biała tęcza może więc powstać tylko w specyficznych warunkach, gdy na przykład mamy do czynienia z mgłą lub lekką mżawką, a słońce znajduje się stosunkowo nisko nad horyzontem.