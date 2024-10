Na niebie pojawił się "pierścień ognia". Mogli go zobaczyć nieliczni

Choć widoczne co roku, to dla niewielkiej części mieszkańców Ziemi. Mowa o obrączkowym zaćmieniu Słońca, które nazywane jest "pierścieniem ognia". To nietypowe zjawisko, pojawiające się jesienią, w pełnej krasie było widoczne na obszarze zamieszkanym przez około 175 tys. osób.