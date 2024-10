Choć jesienna aura do końca tygodnia nie będzie przesadnie zachęcająca, synoptycy donoszą o nadchodzącym ociepleniu. Po pochmurnym i deszczowym weekendzie ma nadejść kilka dni przyjemnych temperatur. To może być ostatni dzwonek, by skorzystać z uroków złotej polskiej jesieni. Wszystko wskazuje też na to, że październik będzie ciepły i mokry powyżej normy z ostatnich dekad.