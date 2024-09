Październik 2024 będzie całkowicie inny. Jesień może zaskoczyć Polaków

Znamy prognozy Centrum Modelowania Meteorologicznego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pierwsze dni października będą najcieplejsze w całym miesiącu. Niemal wszędzie, poza Zakopanem, termometry pokażą 14-15 st. C. IMGW zapowiada też opady w normie z lat 1991-2020 w prawie każdym regionie poza Suwałkami, gdzie powinno być sucho.

W dniach 7-13 października będzie odrobinę chłodniej. W pasie na południu kraju, od Wrocławia do Rzeszowa, będzie najcieplej - około 14 st. C. Ta sama wartość pojawi się wyspowo jeszcze w Warszawie i Szczecinie. To będzie też czas zwiększonych opadów w Zakopanem, Opolu, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.

Trzeci tydzień tego jesiennego miesiąca (14-20 października) to kontynuacja trendu. Znów delikatnie zimniej, na południu i zachodzie 13 st. C. W Suwałkach i Zakopanem najchłodniej, od 10 do 11 kresek na termometrze.

W ośmiu rejonach (Olsztyn, Suwałki, Białystok, Bydgoszcz/Toruń, Poznań, Opole, Wrocław, Kraków) spodziewany jest deszczowy tydzień.

Ostatnie dni października. Będzie coraz zimniej

Następne siedem dni to maksymalnie 10-12 st. C. Najwyższe temperatury w Krakowie, Opolu, Wrocławiu i Szczecinie. Mokro z kolei będzie na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem, na Mazowszu i Podkarpaciu.

Końcowe dni października zwieńczą cykl stopniowych spadków temperatur. Na północnym wschodzie i na Lubelszczyźnie 8-9 st. C. 10-11 na południowym wschodzie i w zachodniej połowie Polski. Mokro ponad normę na południu Lubuskiego, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Małopolsce.

Październik ma być ponad normę mokry niemal na całym zachodzie i cieplejszy niż przeciętnie w latach 1991-2020 w dwóch miastach: Krakowie i Rzeszowie.

Deszczowy początek, później przymrozki. Prognoza na październik

Według IMGW prawdopodobieństwo wystąpienia ujemnych temperatur jest większe w drugiej połowie października. Tak więc po 15-tym można się spodziewać przymrozków.

Za to początek miesiąca będzie pochmurny i deszczowy. W rejonie Karpat termometry mogą pokazać około 2 st. C. Maksymalne temperatury odnotowywane od wtorku do czwartku (1-3 października) wahać się będą od 10 do 21 st. C. Niewykluczone porywiste wiatry.

