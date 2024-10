Do kuriozalnej sytuacji doszło na stacji PKP w Gryfowie Śląskim. Na dworcu nie ma obecnie żadnych przejść dla osób z ograniczeniami mobilności. "Najbliższa stacja, na której jest personel udzielający pomocy osobom potrzebującym wsparcia w przejściu, jest w Jeleniej Górze" - przekazały Polskie Linie Kolejowe. Dodano, że do końca roku sytuacja ma się zmienić.

Na stacji kolejowej w Gryfowie Śląskim (woj. dolnośląskie) prawie rok temu przeprowadzono remont wiat peronowych i przejścia podziemnego - przekazał lokalny portal lwowecki.info.

Jak dodano, nie pomyślano wówczas o osobach z niepełnosprawnościami, osobach starszych i rodzicach z dziecięcymi wózkami, bowiem nie powstało żadne przejście umożliwiając im dostanie się na właściwy peron.



Do tej pory pasażerowie korzystali z technicznego przejścia przez tory znajdującego się za zejściami do przejścia podziemnego. Nie było ono komfortowe, ani w pełni bezpieczne, ale pozwalało wejść na peron i wsiąść do pociągu.

Stacja kolejowa w Gryfowie Śląskim. Bez przejścia dla osób z niepełnosprawnością

Lokalny portal poinformował, że ta możliwość niedawno się skończyła. Kilka dni temu przejście zostało zamknięte. PKP zaznaczyły, że nie było ono przeznaczone dla pasażerów.

- Wykorzystywaliśmy je do przewozu przesyłek - było to przejście służbowe. Wraz ze wznowieniem ruchu pociągów w kierunku Świeradowa- Zdroju, w rozkładzie jazdy pojawiło się wiele pociągów jadących przez stację Gryfów Śląski w różnych kierunkach - przekazała Marta Pabiańska z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dodała, że dla zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym i w celu odpowiedniego ruchu pociągów podjęto decyzję o jego demontażu.

Zlikwidowanie przejścia między peronami na stacji w Gryfowie Śląskim jest działaniem, które ogranicza dostępność publicznego transportu - zauważa lwowecki.info.

PKP zadeklarowały, że na stacji Gryfów Śląski do końca roku planują wybudować przejście na poziomie szyn dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Z powodu niedostępności stacji dla osób o ograniczonej mobilności, przewoźnik zaproponował alternatywę.

- Najbliższa stacja, na której obecny jest personel udzielający pomocy osobom potrzebującym wsparcia w przejściu, jest w Jeleniej Górze - wyjaśniła Pabiańska.