Klimczak mówiąc o pracy w ministerstwie infrastruktury zaznaczył, że często rozmawia z premierem Donaldem Tuskiem, którego zawsze informuje o swoich ruchach, podobnie jak i wszystkich koalicjantów. - Ja wiem, że polityka to jest gra zespołowa. (...) Rząd powinien być jak jeden organizm - powiedział.

Najważniejsze zadanie resortu - restrukturyzacja PKP Cargo

Dopytywany o najważniejsze teraz zadanie w resorcie odparł, że jest nim "dokończenie restrukturyzacji w PKP Cargo". - Czuję odpowiedzialność za tę firmę, która jest restrukturyzowana po raz drugi. Do jej fatalnej kondycji doprowadzili nasi poprzednicy. Ta firma ekonomicznie leży na oddziale intensywnej terapii - stwierdził, ale zaznaczył też, że jest dobrej myśli, a "pacjent będzie żył".

- Ta firma przetrwa i wróci do świetności - zaznaczył. Przyznał jednak, że zwolnienia pracowników są "jednym z elementów restrukturyzacji". - Podstawowym (elementem - red.) są zamówienia. (...) Wygraliśmy kolejne duże przetargi na kilkaset milionów złotych - powiedział.

Klimczak przekazał, że "odkąd ministerstwo przejęło nadzór nad PKP Cargo akcje idą w górę". - To jest dla mnie najważniejsze - spółka wychodzi na prostą, stabilizujemy jej finanse, umacniamy pozycję rynkową - wymieniał.

Minister zaznaczył, że personel firmy nie zostanie pozostawiony sam sobie. - Podpisaliśmy kilkanaście listów intencyjnych, gdzie dwa tysiące pracowników PKP Cargo ma możliwość przejścia np. do Intercity czy PKP PLK - mówił.

Dopytywany o spojrzenie PSL-u na kredyt zero procent podkreślił, że dla jego formacji kwestia budownictwa jest bardzo ważna.

- Ten kredyt nie będzie dla każdego, tylko dla tych którzy go potrzebują - zaznaczył i wskazał m.in. na młodych ludzi, którzy zakładają rodziny.

Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała zasugerował, że myśliwi powinni przechodzić badania lekarskie podobnie jak przedstawiciele wielu innych grup.

- Ja nie jestem. Nie znam tej specyfiki i nie wiem, czy można myśliwego porównać do policjanta, więc to powinno powinni ocenić fachowcy - stwierdził Klimczak.

Dalej zaznaczył: problem jest w tym, że osobą odpowiedzialną za lasy i za kontakty z myśliwymi jest osoba, która z tym środowiskiem nie potrafi znaleźć wspólnego języka i generuje tam problemy.

- Ja nie mam spotkania, na którym nie narzekano by na pana ministra Dorożałę - powiedział o koalicjancie z Polski 2050. Jednocześnie podkreślił, że współpraca w Trzeciej Drodze przebiega "bardzo dobrze".

- Jasne sytuacje czynią przyjaciół i myślę, że jeżeli otwarcie rozmawiamy z naszym koalicjantem, to wnosi pozytywy - stwierdził.

Komentując sprawę kłopotów PiS ze sprawozdaniem finansowym, Klimczak stwierdził, że należy uściślić prawo wyborcze.

Tutaj widzi potrzebę zmian nie tylko w odniesieniu do finansowania kampanii. - My proponujemy konkretne zmiany. Okręg do Sejmu nie powinien być mniejszy niż 12 mandatów, a okręg do powiatu nie powinien być mniejszy niż pięć mandatów - podkreślił.

Artykuł aktualizowany.

