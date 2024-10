Mołdawia jako kraj ubogi, ale jednocześnie wyjątkowo malowniczy, zajmuje jedno z ostatnich miejsc na liście atrakcyjnych miejsc do wypoczynku według Światowego Forum Ekonomicznego. Jak wygląda rzeczywistość?

Mołdawia niewielki, ale tani kraj. Czy konieczna jest wiza?

Mołdawia to niewielki kraj o powierzchni około 33 tys. km. kwadratowych. Językiem urzędowym jest rumuński, jednak w codziennych rozmowach można swobodnie posługiwać się także rosyjskim, ukraińskim czy gagauskim.

Co więcej, koszty życia w Mołdawii są wyjątkowo niskie, co czyni ten kraj atrakcyjnym miejscem do odwiedzenia. Dla turystów korzystających z lokalnej waluty oznacza to, że mogą cieszyć się korzystnymi cenami. Obecnie lej mołdawski, w przeliczeniu na złotówki, kosztuje 22 grosze.

Klimat panujący w Mołdawii jest umiarkowany, zimy są łagodne a lata suche.



A jak wygląda kwestia wizy? Jeżeli nasz pobyt nie przekroczy 90 dni w ciągu 6 miesięcy od daty wjazdu, to nie potrzebujemy żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy dowód osobisty.

Nie dotyczy to natomiast tak zwanej Republiki Naddniestrzańskiej. Tam jesteśmy zobowiązani do zarejestrowania się w OWIR w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy.

Powoli rodzi się sektor turystyczny

Podczas Światowego Dnia Turystyki wyróżniono miejsca związane z rozwojem praktycznie branży turystycznej w Mołdawii.



Odkryciem roku został kompleks turystyczny "Casa Sobarului" w miejscowości Molovata. Zbudowany w 1950 roku, obiekt został zmodernizowany przez rodzinę Cosneanu w 2020 roku.

W ramach modernizacji powstały nowe miejsca noclegowe, a także restauracja oferująca tradycyjną kuchnię, która specjalizuje się w pieczeniu i grillowaniu. Ale to dopiero początek odkryć, jakie czekają na turystów w Mołdawii.



Kompleks turystyczny "Kuba", znajdujący się naprzeciwko słynnego w Mołdawii klasztoru Capriana, położony około 40 kilometrów od stolicy kraju, to kolejne miejsce warte uwagi. Oferuje pięć nowocześnie urządzonych pokoi oraz restaurację serwującą tradycyjne mołdawskie dania.

Dodatkowym atutem jest lokalizacja. W pobliżu znajdują się malownicze szlaki turystyczne, trasy rowerowe oraz winnice, które pozwalają w pełni poczuć klimat regionu.

Godnym polecenia jest również kompleks historyczno-archeologiczny w Starym Orgiejowie. Usytuowany godzinę jazdy od Kiszyniowa, obiekt słynie z wykutych w skale cel mnichów i monastyrów, których historia sięga XIII wieku. Choć miejsce to nadal jest zamieszkiwane przez mnichów, zostało udostępnione zwiedzającym.



Lokalne odmiany winorośli, takie jak Feteasca Alba, Feteasca Regala czy Feteasca Neagra, zdobyły międzynarodowe uznanie. Od 2020 roku Winne Szlaki Mołdawii zostały pierwszym mołdawskim szlakiem turystycznym zintegrowanym z Iter Vitis, międzynarodową trasą winiarską.

