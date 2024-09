Codzienne mycie nie jest zalecane. Wyjątkiem są cztery części ciała

Wiele osób ma nawyk codziennego brania pryszniców lub kąpieli. Okazuje się jednak, że niekoniecznie ma to dobry wpływ na zdrowie. Owszem, higiena osobista jest niezwykle ważna, aby utrzymać organizm w dobrej kondycji. Niemniej, jak wskazują eksperci, jedynie cztery obszary ludzkiego ciała wymagają codziennego mycia.

Na temat podejścia do higieny głos zabrała Światowa Organizacja Zdrowia. Jak czytamy na portalu Interia.pl, WHO sugeruje, aby częstotliwość mycia się była adekwatna do stylu życia. Wskazano na rolę ochrony skóry przed przesuszeniem i uszkodzeniem jej bariery ochronnej.

Z kolei doktor Robert H. Shmerling na łamach Harvard Health Publishing, rozważając czy warto myć się codziennie stwierdził, że zdrowa ludzka skóra dba o równowagę pod kątem bakterii i mikroorganizmów, a mycie i szorowanie jej, zwłaszcza w ciepłej wodzie, może doprowadzić do kłopotów zdrowotnych.

Skóra sucha, popękana, jest narażona infekcje i reakcje alergiczne. Ponadto, takie detergenty jak mydła antybakteryjne mogą też zabijać "dobre" bakterie.

Specjalista zaznaczył też, że ciało musi być stymulowane przez pewne czynniki środowiskowe, między innymi brud czy mikroorganizmy, aby wytworzyć ochronne przeciwciała. A zatem, nagminne mycie szkodliwie wpływa na układ odpornościowy. Prowadzi też do nadmiernego zużycia wody.

Które części ciała myć codziennie?

Nie zmienia to jednak faktu, że są części ciała, które należy myć każdego dnia. Wskazuje się cztery takie punkty.

Po pierwsze, ręce, ponieważ na nich przenoszą się drobnoustroje. Ich regularne, dokładne czyszczenie z użyciem mydła oraz ciepłej wody jest kluczem do uniknięcia infekcji. Myć ręce należy przed posiłkiem i po kontakcie z przedmiotami w miejscach publicznych.

Po drugie, stopy. Zwłaszcza po długim noszeniu butów lub po wysiłku fizycznym. Właśnie na stopach gromadzą się pot, bakterie i martwy naskórek - zaznacza Interia. Może to doprowadzić do wystąpienia nieprzyjemnych zapachów i infekcji. Trzeba więc tę część ciała myć regularnie, zwracając uwagę na powierzchnię między palcami.

Po trzecie, miejsca intymne. Przede wszystkim po korzystaniu z toalety, w trakcie menstruacji, a także po skończonym treningu. Najlepiej robić to dłonią, bo gąbki i szczotki mogą podrażnić delikatną skórę. Są też pełne drobnoustrojów. Dla zachowania czystości tej strefy należy postawić na delikatne środki do higieny intymnej.

Po czwarte, zęby. Dwa razy dziennie. Zaleca się ich mycie po śniadaniu, bowiem korzystniejsze jest robienie tego po posiłku. Usuwane są wówczas między innymi resztki pożywienia. Drugie czyszczenie należy wykonać przed snem.

red / polsatnews.pl