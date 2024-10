W czwartek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności i wprowadzenie nowej definicji tego zjawiska.

"Po 5 latach obowiązywania ustawy zarówno organizacje pożytku publicznego jak również Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ) zwracają uwagę konieczność doprecyzowania przepisów w zakresie definicji marnowania żywności i sprzedawcy żywności" - wskazali autorzy projektu.

Według nich aktualna definicja marnowania żywności pozwala na unikanie przez sklepy ponoszenia opłat za jej marnowanie. "Część sprzedawców doprowadza do upływu terminów przydatności sprzedawanej żywności, by przekwalifikować żywność na odpad, za który według nich nie trzeba uiszczać opłaty" - stwierdzono w uzasadnieniu.

Definicja sprzedawcy żywności. Kłopot z dużymi sieciami

"W odniesieniu do definicji sprzedawcy żywności wskazywano na problemy z odpowiedzialnością jednostkowych punktów handlowych należących do dużych sieci. Obecne brzmienie definicji sprzedawcy nie pozwala również na prowadzeni skutecznych kontroli, ponieważ można skontrolować tylko raz jeden punkt, a w przypadku sieci handlowych może to być tylko jedna placówka w województwie" - zaznaczono.

ZOBACZ: Ministerstwo rolnictwa: koronawirus wykryty u norek może przenosić się na ludzi i odwrotnie

Twórcy projektu zauważyli, że obecna ustawa nie zawiera mechanizmów prawnych pozwalających na dyscyplinowanie sprzedawców w przypadku nieprawidłowości przy realizacji nałożonych ustawą obowiązków, np. brak podpisania umowy w terminie. Jak wskazano, skutkuje to tym, że sprzedawcy żywności zawierają umowy tuż przed wszczęciem kontroli, o której zostali powiadomieni.

Zmiana definicji marnowania żywności

W projekcie wprowadzono zmiany w definicji marnowania żywności. "Marnowaniem są nie tylko działania, na skutek których żywność jest marnowana, ale także i zaniechania, które doprowadziły do przeterminowania" - podkreślono w uzasadnieniu.

Nowe zasady mają nakładać obowiązek zawierania umów na przekazywanie żywności organizacjom pozarządowym. Będą obejmowały "jednostki handlowe o powierzchni powyżej 250 mkw".

Odpowiedzialność za marnowanie żywności będą więc ponosić poszczególne sklepy. To ma z kolei ułatwić rozliczanie.

ZOBACZ: Prezydent Duda: Mój kraj jest przykładem sukcesu, jaki można osiągnąć, inwestując w rolnictwo

Jednocześnie w definicji sprzedawcy żywności usunięto kryterium dotyczące uzyskania 50 proc. przychodu ze sprzedaży żywności, ponieważ zdaniem resortu rolnictwa sprawia to dużo problemów przy egzekucji i staje się dla sklepów furtką do unikania odpowiedzialności za marnowanie żywności. "Na przykład wskutek sztucznego „przenoszenia” sprzedaży żywności w dokumentacji, np. między powiązanym sklepem i stacją benzynową w taki sposób, by sprzedaż żywności wynosiła mniej niż 50 proc., w związku z czym podmiot przestaje być objęty ustawą" - wskazano.

Przepisy przejściowe

W projekcie ustawy wprowadzono przepisy zobowiązujące sprzedawcę żywości do zawarcia umowy z organizacją pozarządową do 31 grudnia na kolejny rok kalendarzowy. Podniesiono też stawkę opłaty za marnowanie żywności z 0,1 zł/kg do 0,5 zł/kg "w celu większego zaangażowania sprzedawców żywności do przeciwdziałania marnowaniu żywności i podjęcia działań zmierzających do przekazywania nieodpłatnie niesprzedanych produktów żywnościowych".

Przewidziano również zmiany wysokości kar pieniężnych nakładanych za marnowanie żywności. Ich zakres ma się zwiększyć z 500 - 10 000 zł do 5000 - 15 000 zł. Wprowadzono też karę za nieprzeprowadzanie kampanii edukacyjno-informacyjnej w wysokości 5 000 zł.

Nowelizacja przewiduje przepisy przejściowe, które stanowią, że do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy, stosowane będą przepisy dotychczasowe. Projektowany termin wejścia w życie ustawy to trzy miesiące od dnia jej ogłoszenia.