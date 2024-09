We wstrząsającym reportażu "Podziemie Europy" reporter Polsat News Jacek Smaruj ujawnił, jak funkcjonuje w Polsce aborcyjne podziemie - najpewniej największe na Starym Kontynencie. Uczestniczą w nim nie tylko handlarze nielegalnymi środkami poronnymi, ale i lekarze przeprowadzający w tajemnicy zabiegi przerywania ciąży.

Do tych drugich mogą trafiać kobiety, które wcześniej zetknęły się z odmową przeprowadzenia legalnej aborcji. Obecne prawo dopuszcza taką w dwóch przypadkach: gdy ciąża zagraża zdrowiu i życiu matki, a także, jeśli jest ona wynikiem czynu zabronionego, w tym gwałtu.

"Podziemie Europy". Bulwersujące zachowanie lekarki z Rzeszowa

W reportażu Jacka Smaruja pokazano prowokację dziennikarską w jednym ze szpitali w Rzeszowie. Miejsce jest nieprzypadkowe, bo województwo podkarpackie to "czarny punkt" na aborcyjnej mapie Polski. W tym regionie niemalże nie przeprowadza się zgodnych z przepisami terminacji ciąży.

Dziennikarka wcieliła się w rolę siostry kobiety, która zaszła w ciążę na skutek gwałtu. Jedna z lekarek przekonywała ją, że "nie ma wytycznych", "klauzula sumienia nie jest jeszcze wydalona", "póki co jest też przysięga Hipokratesa", a następnie zapytała, "jak mogła pacjentka dać się zgwałcić".



- Proszę pani, ona się nie "dała się zgwałcić". Tylko ją po prostu zgwałcili. Więc się nie dała zgwałcić. Zgwałcili ją - interweniowała "siostra", na co lekarka odparła: - To gdzieś musiała przebywać w jakimś podejrzanym towarzystwie.

NFZ reaguje na dziennikarską prowokację Polsat News. "Nie do pomyślenia"

Do zachowania lekarki odniósł się Andrzej Troszyński z biura prasowego NFZ. Jak podkreślił, funduszowi trudno jest podjąć w tej sprawie kontrolę, gdyż zwykle trzeba stwierdzić nieprawidłowość w przypadku faktycznego problemu danej pacjentki czy pacjenta. Uznał jednak, że rozmowa ukazana w reportażu jest "bulwersująca".

- Wydaje się, że dyrektor szpitala powinien przyjrzeć się swojej kadrze medycznej i sprawdzić poprawność komunikacji. Wszystkie prawa pacjenta zostały w tej rozmowie zszargane: prawo do godności, intymności, do wszystkiego (...). To jest nie do pomyślenia - wyliczył.

Jak podkreślił, jeśli do szpitala przychodzi kobieta będąca w ciąży, która jest efektem czynu zabronionego i ma na to potwierdzenie od prokuratora, każdy dyrektor takiej placówki - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia - powinien umożliwić udzielenia gwarantowanego świadczenia, jakim jest aborcja w takim przypadku.

- Za pomocą naszych oddziałów wojewódzkich skierujemy jeszcze raz informacje o wytycznych i konieczności ich przestrzegania do oddziałów ginekologiczno-położniczych - zapowiedział.

Szpital odmawia legalnej aborcji. Co powinna zrobić kobieta?

Troszyński zapytany, co powinna zrobić kobieta, która rzeczywiście zetknie się z takim zachowaniem lekarki lub lekarza - a więc odmową przeprowadzenia legalnej terminacji ciąży - odpowiedział, że pierwszym krokiem może być skarga u dyrektora szpitala odpowiadającego za "całość udzielanych świadczeń w jego placówce".

Nadmienił, że jeśli szef szpitala zawiedzie, warto skierować się do oddziału wojewódzkiego NFZ lub Rzecznika Praw Pacjenta. - My reagujemy, prowadzimy kontrole w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości, są kary i sankcje finansowe - powiedział.

Jak następnie uściślił, wysokość kary, którą może otrzymać dany szpital, zależy od wielkości kontraktu z funduszem. Podał przykład placówki w Pabianicach, obciążonej kwotą 250 tys. zł. - W Pabianicach i Lubartowie nieprawidłowości polegały na mnożeniu procedur. Pacjentki znalazły inne miejsca, gdzie (przerwanie ciąży - red.) zostało wykonane - skwitował przedstawiciel NFZ.

