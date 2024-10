List żelazny dla Pawła Szopy. Sąd odroczył rozprawę

W środę w warszawskim sądzie odbyło się posiedzenie w sprawie wydania listu żelaznego dla Szopy.

Po posiedzeniu obrońca biznesmena mec. Jacek Dubois poinformował, że sąd odroczył posiedzenie do przyszłego wtorku.

- Sytuacja od czasu wniosku o list żelazny się zmieniła. Strona obrończa, jak i strona oskarżycielska mają przedstawić stosowne dowody sądowi, bo to jest warunek wydania listu żelaznego i akurat tutaj nie ma sporu pomiędzy prokuraturą i obroną - poinformował mec. Dubois.

Zaznaczył, że sąd musi mieć pewność, że jego klient przybywa za granicą. - Sąd poprosił o uaktualnienie tej okoliczności - powiedział.

ZOBACZ: Paweł Szopa zabrał głos. Chce wydania listu żelaznego

Dodał, że to standardowa procedura w takiej sytuacji. - Osoba przebywająca za granicą stawia się u jakiegoś urzędnika. W zależności od kraju może to być adwokat, albo notariusz, który urzędowo po wylegitymowaniu stwierdza, że danego dnia stawiła w takim miejscu, co jest dowodem że przybywa poza granicami kraju - wyjaśnił mec. Dubois.

List żelazny dla Pawła Szopy

List żelazny jest specjalnym dokumentem wydawanym przez odpowiedni sąd okręgowy. Dokument zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego ukończenia postępowania.

Sprawą listu żelaznego dla Pawła Szopy zajmuje się Sąd Okręgowy w Warszawie.

ZOBACZ: Michał K., były szef RARS, bez listu żelaznego. Prawnik ujawnia szczegóły

Wcześniej sąd nie zgodził się na wydanie listu żelaznego dla Michała K., byłego szefa RARS.

List żelazny dla Pawła Szopy. Sprawa nieprawidłowości w RARS

Śledztwo ws. nieprawidłowości w RARS rozpoczęło się 1 grudnia zeszłego roku, a prowadzi je katowicki oddział Prokuratury Krajowej. Zdaniem śledczych w latach 2021-2023 doszło do "osiągnięcia korzyści majątkowej, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby będące pracownikami" agencji.

Jak ustaliła prokuratura, proceder trwał "podczas organizowania i procedowania zakupu towarów dla RARS, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego". Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków postawiono Michałowi K. oraz Pawłowi Szopie, założycielowi firmy odzieżowej "Red is Bad".