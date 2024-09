- Jesteśmy przyjaciółmi jako kraj i jako ministrowie przyjaciele. Rozmawiamy o wszystkim, także o rzeczach trudnych. Musimy mówić prawdę o zbrodni wołyńskiej, a także o innych wzajemnych aktach. A jednocześnie wybrać wspólną bezpieczną przyszłość. Jesteśmy gotowi do dyskusji o tym - stwierdził Radosław Sikorski na wspólnej konferencji prasowej ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą.

Jak podkreślił, sprawy ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej nie należy traktować "jako sprawy politycznej czy przedmiotu jakichś targów".

- Zginęło 100 tysięcy ludzi. Szczątki tych ludzi domagają się chrześcijańskiego pochówku. To jest obowiązek, a nie kwestia polityczna. To jest część europejskiego kanonu wartości, do której Ukraina należy - zaznaczył.

"Musimy mówić prawdę o zbrodni wołyńskiej i innych trudnych momentach historii, a jednocześnie wybrać przyszłość" - podkreślił we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. Jak zaznaczył "polskie społeczeństwo oczekuje, że ta sprawa zostanie załatwiona".

Podczas konferencji poruszono również kwestie pomocy wojskowej. Sikorski przypomniał, że do tej pory przekazaliśmy Ukraińcom 400 czołgów PT-91 Twardy, które są używane w obwodzie kurskim.

- Przekazaliśmy 50 armatohaubic samobieżnych Krab, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun i elementy obrony przeciwlotniczej. Rozważamy przekazanie kolejnych opcji sprzętu, w tym być może samolotów MiG-29, które są potrzebne dzisiaj do obrony nieba - przekazał polski minister.

Jak dodał, Polska wspiera Ukrainę także w zapewnieniu jej bezpieczeństwa energetycznego. - Jest to priorytet w kontekście nadchodzącej jesieni i zimy, kiedy potrzeby przewyższają możliwości uszkodzonego przez rosyjskie ataki sektora energetycznego - zaznaczył.

- Stoimy u boku bohaterskiej, walczącej, napadniętej przez Rosję Ukrainy. Stoimy z przyczyn historycznych i politycznych, widząc w Ukrainie przyszłego przyjaciela i członka zjednoczonej Europy. Stoimy przy Ukrainie także z przyczyn moralnych, leżących u podstaw naszej cywilizacji - podkreślał Sikorski.

Szef MSZ Ukrainy przypomniał z kolei, że trwają rozmowy z polskimi partnerami na temat wykorzystania ich systemów obrony powietrznej do zestrzeliwania rosyjskich rakiet nad terytorium Ukrainy.

- Dokładamy wszelkich starań, aby współpracować z partnerami w celu zbudowania Koalicji Odwagi, która stworzy niezbędne warunki do podjęcia tej decyzji - powiedział Sybiha.