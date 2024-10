Kryzys w wymiarze sprawiedliwości jest największy od 1989 roku - uznała Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym we wtorek raporcie. Jak wybrnąć z prawnego pata i sprawić, by sądy i prokuratura działały prawidłowo? O to Bogdan Rymanowski zapyta prezesa NIK Mariana Banasia w "Gościu Wydarzeń".