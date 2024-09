Izrael uderzył w południowe przedmieścia Bejrutu późnym wieczorem w poniedziałek - poinformował Reuters powołując się na źródła. Wcześniej wojsko Izraela wydało pilne ostrzeżenie dla mieszkańców tamtych rejonów, wzywając ich do ewakuacji. Ponadto Izrael wytyczył zamkniętą strefę wojskową przy granicy z Libanem. Obserwują to zachodni politycy, wzywając do powstrzymania możliwej inwazj.