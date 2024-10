Do dramatycznego ataku doszło w Zurychu w Szwajcarii. Mężczyzna zranił nożem trójkę pięcioletnich dzieci, które szły do przedszkola. Napastnik został obezwładniony i aresztowany. Jak poinformowała lokalna policja, nożownik to 23-letni Chińczyk. Motywy napaści nie są znane.