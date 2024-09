Policja zatrzymała trzy osoby, które mają związek z atakiem na 17-latka. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem. Jak podaje policja, nastolatek w krytycznym został przewieziony do szpitala.

Informacja o zatrzymaniu pojawiła się w sobotę przed południem w mediach społecznościowych warszawskiej policji.

Warszawa. Atak na 17-latka, trzy osoby zatrzymane

"Policjanci z Wydziału Operacyjno Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa I zatrzymali dzisiaj rano trzy osoby mające związek ze zdarzeniem, do którego doszło wczoraj późnym wieczorem w pobliżu wejścia do stacji metra Centrum Nauki Kopernik. 17-letni mężczyzna został tam zaatakowany i pchnięty nożem, w stanie krytycznym trafił do szpitala" - podano.

"Zatrzymane osoby to kobieta i dwóch mężczyzn w wieku od 15 do 19 lat. Wstępnie czynności prowadzone są w kierunku artykułu 156 par. 1 kk" - dodano.

- Na ten moment nie możemy udzielić więcej informacji. Czynności są w toku - przekazał polsatnews.pl mł. asp. Jakub Pacyniak.

Więcej informacji wkrótce.

anw / polsatnews.pl