Barbara Nowacka jest "głęboko oburzona" nowym produktem, który pojawił się w polskich sklepach. Chodzi o alkohol w "tubkach" podobnych do tych, w których sprzedaje się musy dla dzieci. Szefowa MEN skierowała pismo do resortu zdrowia z prośbą o pilne zmiany przepisów dotyczących opakowań.

Nowe, kolorowe saszetki pojawiły się na sklepowych półkach. Do złudzenia przypominają owocowe musy, uwielbiane przez dzieci. Są nawet produkowane przez tę samą firmę. Oprócz opakowania nie mają jednak z nimi za wiele wspólnego - w tubkach znajduje się alkohol.

O kontrowersyjny pomysł była pytana we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia Barbara Nowacka. - Jestem głęboko oburzona; też jestem rodzicem i kiedy to zobaczyłam, byłam głęboko wstrząśnięta - wyznała szefowa MEN. Zapowiedziała, że jeszcze we wtorek wyśle do Ministerstwa Zdrowia pismo z prośbą o zmianę przepisów dotyczących opakowań, w których sprzedawany jest alkoholu.

Alkohol w saszetkach. Minister zapowiada pilne działania

Nowacka przyznała, że obecne przepisy pozwalają, na zastosowanie takiego opakowania. - Producenci znaleźli lukę w przepisach i zadaniem rządu jest takie doszczelnienie przepisów, żeby alkohol nie udawał soczków, tubek. A papierosy, nie udawały czegoś fajnego, bo jedno i drugie jest trucizną - stwierdziła minister.

- Absolutnie popieram politykę ministry zdrowia Izabeli Leszczyny dotyczącą ograniczenia dostępności alkoholu czy dostępności papierosów. Natomiast w tej sprawie wydaje mi się, że działania potrzebne są wyjątkowo pilne. Stąd też moje pismo. Myślę, że szybko będzie uszczelniony przepis tak, żeby alkohol nie udawał produktów miłych dla dzieci, bo alkohol dla dzieci nie jest - podkreśliła.

Zapowiedziała również, że w przyszłym roku wejdzie do szkół nowy przedmiot przygotowywany we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i resortem sportu dotyczący edukacji zdrowotnej. "Samą edukacją, edukacją również dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, nie zdziałamy cudów, jeżeli nie będzie realistycznych przepisów dostosowanych do zmieniającego się świata" - oceniła.

Wódka w tubce. Politycy reagują na nowy produkt

Do sprawy odnieśli się również inni politycy. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia stwierdził w poniedziałek na platformie X, że wódka w saszetkach to "zło w czystej postaci". Oświadczył, że w tej sprawie nie odpuści.

"Mamy już kolorowe, jednorazowe papierosy. Teraz doszły alko-tubki, które można pomylić z musem. Jeden i drugi produkt ewidentnie dedykowany młodzieży. Udają słodycze, a są trucizną, która niszczy organizmy naszych dzieci. Bez ostrzegania o szkodliwości. Zatrzymajmy to zło!" - zwróciła uwagę posłanka Razem Joanna Wicha.

Z kolei senatorka Anna Górska (Lewica) zwróciła się do UOKiK o przeprowadzenie kontroli w tej sprawie. Jej zdaniem produkt, który jest sprzedawany w opakowaniach przypominających produkty dla dzieci, może wpływać na zwiększenie konsumpcji alkoholu wśród osób nieletnich.