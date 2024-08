- Zacytuję klasyczkę, Beatę Szydło: Trzeba było nie kraść - powiedziała minister Barbara Nowacka w "Graffiti" komentując czwartkową decyzję PKW o odrzuceniu rozliczenia sprawozdania finansowego z kampanii PiS.

Jak dodała, "kara należała się PiS". - I tak PKW podeszło bardzo łagodnie. Liczono tylko to, co było w czasie formalnej kampanii - zaznaczyła.

- To było obrzydliwe, co się działo - skomentowała działanie Prawa i Sprawiedliwości Nowacka. - Fundusze były rozkradane do woli - powiedziała.

- W porównaniu z tym co zrobili, naszym zdaniem kara PKW, jest zaskakująco łagodna. Poza tym nie liczono im kampanii referendalnej - przekazała.

