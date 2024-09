- Mamy bardzo dużo podmiotów, które te leki niestety fałszują. Może się zdarzyć, że nie będzie tam substancji czynnej albo że będzie tam coś szkodliwego dla zdrowia - powiedziała wiceminister zdrowia Urszula Demkow. To reakcja na reportaż Jacka Smaruja o nielegalnym rynku aborcyjnym w Polsce. Demkow stwierdziła, że "nie wie, jaka jest skala problemu".

- Jeśli chodzi o rynek, to mamy bardzo dużo podmiotów, które te leki niestety fałszują. Szczególnie jeżeli dostęp jest ograniczony normalną drogą - powiedziała wiceminister zdrowia Urszula Demkow w rozmowie z Polsat News. Chodzi o środki umożliwiające aborcję, których zdobycie pozostaje w Polsce niełatwe, a kobiety pragnące usunąć ciążę nierzadko zmuszone są pozyskiwać je w nielegalny sposób.

- Nie wiem, jaka jest skala problemu, ale rzeczywiście mogą się zdarzyć dwie sytuacje: albo nie będzie tam substancji czynnej i ten lek po prostu nie będzie działał, albo z drugiej strony będzie tam coś, co może zaszkodzić zdrowiu kobiet - wyjaśniła wiceminister.

Leki aborcyjne niebezpieczne w Polsce. "Często je fałszują"

Rozmowa dotyczyła opublikowanego w niedzielę reportażu Polsat News pod tytułem "Podziemie Europy" autorstwa Jacka Smaruja. Reporter wskazuje w nim sposoby, do których nierzadko uciekać się muszą kobiety w niechcianej ciąży, gdy jej usunięcie jest niezgodne z polskim prawem.

Nierzadko zresztą te same wyzwania stoją przed tymi kobietami, które mogłyby dokonać w Polsce aborcji w sposób legalny, a mimo to jest im to uniemożliwiane. Wówczas pozostają właściwie dwa rozwiązania: zagraniczne kliniki lub nabycie substancji na czarnym rynku.

- Trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli przyjmuje się środki farmakologiczne, których źródła nie znamy. Na ogół te tabletki mogą mieć działania uboczne albo mogą w ogóle nie zadziałać - wyjaśniła wiceminister. Dodała, że aborcja w Polsce powinna być bezpieczna i dostępna.

- Szczególnie w takich sytuacjach, które przewiduje prawo. Takie sytuacje, kiedy te wskazania są bardzo oczywiste, kiedy kobieta nosi w sobie ciężko chore dziecko, którego życie obarczone byłoby ogromnym cierpieniem, czy też życie matki byłoby nim obarczone lub gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego - wymienia Demkow.