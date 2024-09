Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła poinformował, że wstępnie wytypowane zostały cztery państwa do pomocy przy operacji "Feniks". Jedocześnie zaznaczył, że gotowość zaangażowania się zgłosiło szereg partnerów z NATO i nie tylko.

Gen. Wiesław Kukuła był jednym z gości nadzwyczajnego posiedzenia rządu, które rozpoczęło się w sobotę około godz. 11. Pierwsza jego cześć - jak zaznaczył premier Donald Tusk - miała charakter odprawy.

Wezmą udział w operacji "Feniks". Wytypowano cztery państwa

Szef Sztabu Generalnego WP podczas odprawy poinformował, że wśród czterech wytypowanych państw do pomocy w walce ze skutkami powodzi są - Turcja, Niemcy, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone.

Dodał, że pierwszymi zespołami rekonesansowymi, które Polska będzie gościła w pierwszych dniach października w ramach pomocy przy operacji "Feniks", będą wojska lądowe wysłane przez Ankarę. - Przywożą do nas zdolności budowy mostów tymczasowych - zaznaczył.

Generał wyjawił, że "dobrą ofertę" złożyła też niemiecka ciężka kompania inżynieryjna. Ta formacja ma być w stanie odbudowywać drogi w trudnych warunkach.

Posiedzenie rządu. Donald Tusk: Sygnały z IMGW o możliwych kłopotach

Dodał też, że bardzo dobre oferty pojawiły się ze strony brytyjskich królewskich wojsk inżynieryjnych oraz amerykańskiej Gwardii Narodowej. - To nie chodzi o to, że nie mamy jakichś zdolności. Chodzi o to, że musimy zdążyć przed zimą - podkreślił generał.

Po zapoznaniu się z możliwościami wojsko przygotuje dla szefa rządu rekomendacje do "przyjęcia pomocy i integracji wysiłku państw, które ją oferują".

O wysłaniu do Polski 120 żołnierzy informował w czwartek szef niemieckiego MON Boris Pistorius. Zaznaczył, że siły Bundeswehry "niedługo" pojawią się na terenach popowodziowych.

Komunikat MON: Skutki powodzi usuwa 25 tys. polskich żołnierzy

Tymczasem w sobotę rano MON poinformował, że na terenach dotkniętych powodzią pracuje obecnie 25 tys. żołnierzy.

Resort podał, że zaangażowanych jest pięć wojskowych zgrupowań zadaniowych, dziewięć inżynieryjnych grup zadaniowych wyposażonych w ciężki sprzęt, śmigłowce i BSP oraz 500 żandarmów do wsparcia działań policji.

Żołnierze m.in. monitorują i umacniają wały powodziowe, organizują wsparcie logistyczne oraz medyczne, sprzątają po powodzi, odbudowują infrastrukturę w tym most.