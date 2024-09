Do Polski "niedługo" przyjedzie ponad 100 niemieckich żołnierzy. Ich obecność będzie związana z usuwaniem skutków powodzi. Z wnioskiem do Berlina w tej sprawie wystąpił rząd Donalda Tuska. Tymczasem z najnowszego komunikatu MON wynika, że do walki ze skutkami powodzi zaangażowanych jest już 25 tys. polskich żołnierzy.