Maraton Warszawski już w weekend. Wielkie bieganie i moc atrakcji

46. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski i Nice To Fit You Warszawska Dycha cieszą się dużą popularnością - liczba zgłoszonych uczestników zdecydowanie przewyższa ubiegłoroczne edycje.

Udział Maratonie Warszawskim zadeklarowało już ponad 8,5 tysiąca osób, natomiast ponad 6 tysięcy biegaczy stanie na starcie Nice To Fit You Warszawskiej Dychy. Te liczby wciąż mogą się powiększać - zapisy trwają do soboty.

Atrakcje w Marathon Fan Zone już od soboty

Maraton Warszawski to nie tylko sportowa rywalizacja, ale masa atrakcji dla mieszkańców Warszawy, kibiców, dzieci, dorosłych i miłośników miejskich eventów. Marathon Fan Zone pod PKiN, punkty kibicowania na trasie, zabawy dla dzieci, Expo Sport&Fitness i spotkania z gwiazdami sportu - to wszystko czeka na tych, którzy w ten weekend zdecydują się świętowanie 100. rocznicy polskiego maratonu!

Marathon Fan Zone w Parku Świętokrzyskim pod PKiN otworzy się już w sobotę 28 września o godzinie 10:00. Organizatorzy zapraszają całe rodziny do wspólnej zabawy w przygotowanych strefach sportowych i artystycznych i do kibicowania najmłodszym biegaczom, którzy tego dnia wezmą udział w Nice To Fit You Mini Maratonie. Zapisy do tej rywalizacji trwają tylko do końca piątku! Szczegóły tutaj.

Partnerzy wydarzenia zadbają o to, żeby atrakcji dla dzieci i dorosłych nie zabrakło przez cały maratoński weekend. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w minizawodach lekkoatletycznych, warsztatach plastycznych, skorzystać ze stoisk edukacyjnych, a także poszaleć na dmuchańcach!

Dorośli w tym czasie będą mogli odwiedzić strefę chillu oraz stoiska z kawami, owocami, napojami i przekąskami. Dla chętnych przygotowano grę miejską związaną z terenem wokół Pałacu oraz debaty z ekspertami i sportowcami.

Marathon Fan Zone to największa, ale nie jedyna strefa zabawy w mieście. Wszyscy zainteresowani - kibice i mieszkańcy mogą odwiedzić wybrane z ponad trzydziestu dostępnych punktów kibicowania na trasie maratonu. Na trasie swoje punkty rozstawią zespoły muzyczne, fundacje charytatywne oraz partnerzy wydarzenia.

Dwie strefy kibicowania Metro Dworzec Gdański i Metro Marymont będą zorganizowane w formule jam session - zagrać może każdy. Z kolei Dzielnica Bielany przy Metro Młociny, ulice: Piaskowa, Lubelska będą czekały na kibiców z aktywnościami dedykowanymi dla rodzin z dziećmi. Do aktywnego kibicowania zaprasza także sekcja piłkarska Polonii Warszawa, która przygotowała strefę dla fanów futbolu.

Wszystkie atrakcje są darmowe i ogólnodostępne.

Informator drogowy dla mieszkańców

W związku z organizacją biegów, w niedzielę pojawią się czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego na trasie wydarzenia. Zachęcamy, aby do zapoznania się ze wszystkimi informacjami.

Akcja informacyjna rozpoczęła się już kilka tygodni temu, mieszkańcy poszczególnych dzielnic i osiedli zostali z wyprzedzeniem poinformowani o zmianach. Pełna rozpiska czasowych zmian w ruchu znajduje się tutaj.

Organizatorzy zachęcają także do zainstalowania aplikacji Yanosik, dzięki której będzie można śledzić sytuację drogową w dniu biegu.

Biuro zawodów - informacje dla biegaczy

Pakiet startowy na nadchodzący 46. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski oraz Nice To Fit You Warszawską Dychę odbierać będzie można w Biurze Zawodów w Pałacu Kultury i Nauki (Plac Defilad 1, wejście od ul. Marszałkowskiej).

Godziny otwarcia Biura Zawodów:

27 września 2024 (piątek) – 14:00 – 20:00

28 września 2024 (sobota) – 10:00 – 20:00

Uwaga. W dniu biegu Biuro Zawodów będzie nieczynne.

