34-letni Daniel Fairbrother ze Stevenage przygotowuje się do przebiegnięcia maratonu w Londynie. Mężczyzna chce pokonać całą trasę biegu... z lodówką na plecach. W tym celu, w ramach treningu, biega po ulicach swojego miasta ze wspomnianym sprzętem AGD. Ostatnio wpadł przez to w tarapaty i został zatrzymany przez policję, która wzięła go za złodzieja.