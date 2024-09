My prawdopodobnie nie zrobilibyśmy tego, co zrobił prezydent Zełenski dwa i pół roku temu, bo jest to nieodpowiedzialne - stwierdził doradca premiera Węgier. W ten sposób Balazs Orban odniósł się do kwestii prowadzenia wojny obronnej w przypadku ewentualnej agresji. Słowa już spotkały się z powszechną krytyką. Ich przeciwnicy stwierdzili, że jest to jawna zachęta dla potencjalnych agresorów.

Balazs Orban, dyrektor polityczny i bliski doradca węgierskiego premiera, wywołał falę oburzenia wśród Węgrów swoim stwierdzeniem, że kraj nie prowadziłyby wojny obronnej tak, jak robi to obecnie Ukraina, ponieważ byłoby to "nieodpowiedzialne".



Słowa te padły w rozmowie urzędnika z dziennikarzem "Mandiner", cytowanej m.in. przez Telex i Ukrainską Pravdę.

Kontrowersyjne słowa doradcy Viktora Orbana

Współpracownik Viktora Orbana powiedział, że jeśli przypomni sobie rok 1956, kiedy wojska radzieckie stłumiły powstanie w Budapeszcie, to Węgrzy "prawdopodobnie nie zrobiliby tego, co zrobił prezydent Zełenski".



- Postawił swój kraj w stanie wojny obronnej, w wyniku której zginęło tak wielu ludzi, tak wiele terytoriów zostało utraconych - ocenił Balazs Orban.



Jednocześnie dodał, że jest to suwerenna decyzja Ukraińców, do której mają pełne prawo, zastrzegając, że gdyby Węgrów o to poproszono, nie doradzaliby wojny obronnej.

ZOBACZ: Pilny ruch Joe Bidena. Zwołuje kolejne "Ramstein"



- Ponieważ zdaliśmy sobie sprawę, że trzeba tu być ostrożnym, trzeba uważać na bardzo cenne węgierskie życia. Nie można ich tak po prostu wyrzucić - wskazał doradca polityczny Viktora Orbana.



Odpowiadając na pytanie dziennikarza o to, co by się stało, gdyby Stany Zjednoczone pomogły Węgrom w 1956 roku, Balazs Orban powiedział, że jego zdaniem doprowadziłoby to do III wojny światowej.



- Mogliśmy wygrać, a mogliśmy nie wygrać. Sąsiednie kraje mogły być z nami lub mogły być przeciwko nam - powiedział.

Fala krytyki ze strony opozycji. "Oddałby Węgry"

Wypowiedź miała także ciąg dalszy, gdyż po wywiadzie, na swoim profilu na Facebooku, urzędnik podkreślił, że Węgry nie widzą sensu rosyjsko-ukraińskiej wojny.



"Setki tysięcy ludzi zostało zabitych, setki tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium zostało stracone, a kraj został zniszczony. Dlaczego tak się dzieje? Nie ma żadnego powodu. Wojna nigdy nie powinna była się rozpocząć lub powinna była zakończyć się wcześniej, za pomocą środków dyplomatycznych. Wszyscy byliby w znacznie lepszej sytuacji" - napisał.

ZOBACZ: Rosyjski dron w pobliżu elektrowni jądrowej. 150 km od Polski



Krytycy odebrali wypowiedzi Balazsa Orbana jako wskazówkę, że Węgry nie będą toczyć wojny obronnej w przypadku ataku.



"Rząd (Viktora Orbana - red.) oddałby Węgry Rosjanom bez walki" – odpowiedział jeden z liderów opozycji na Węgrzech, były premier Ferenc Gyurcsany.

Balazs Orban "upokorzył pamięć tysięcy węgierskich bojowników o wolność, z których setki - w przeciwieństwie do niego - były gotowe poświęcić życie za wolność i niepodległość swojego kraju" – podsumował z kolei Peter Magyar, lider najsilniejszego ugrupowania opozycyjnego w kraju.