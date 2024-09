Zespół Coldplay zagra aż dziesięć koncertów na londyńskim stadionie Wembley. Show odbędzie się latem 2025 r. Pierwotnie planowano tylko sześć koncertów, ale te cieszyć się miały zbyt dużym zainteresowaniem. Tym samym słynny band pobije rekord należący do Take That i Taylor Swift.

Generalna sprzedaż biletów, a nie tylko przedsprzedaż dla fanów, ruszyć ma w piątek o 9 rano (czasu londyńskiego). Ceny biletów zaczynać się będą od 20 funtów (plus dodatkowe opłaty).

Coldplay pobije rekord Taylor Swift

Jak podaje BBC, w przeciwieństwie do innego popularnego zespołu Oasis, Coldplay zrezygnował z dynamicznego modelu cenowego oferowanego przez Ticketmaster, w którym ceny biletów są dostosowywane do popytu. W komunikacie na stronie internetowej firmy poinformowano, że wszystkie ceny "ustalane są na podstawie reklamowanej stawki".

ZOBACZ: Niespodziewana wizyta policji w domu Aniston. Aktorka była zaskoczona



Bilety w przedsprzedaży na trasę koncertową Coldplay w 2025 roku trafiły do sprzedaży w czwartek rano dla fanów, którzy złożyli zamówienia z wyprzedzeniem. Według przekazów w mediach społecznościowych, pierwsza transza wyprzedała się w około 20 minut.



Dostrzegając zapotrzebowanie, Coldplay dodał cztery kolejne koncerty na Wembley. 10-dniowy maraton koncertowy oznacza, że Coldplay stanie się wykonawcą, który zagrał najwięcej nocy na słynnym na całym świecie stadionie w ciągu jednego roku. Obecny rekord, ośmiu koncertów, należy ex aequo do Taylor Swift i Take That.

Nowy album Coldplay. Zespół rusza w trasę koncertową

Zaplanowana najnowsza trasa koncertowa Coldplay ma promować dziesiąty już album grupy zatytułowany "Moon Music", którego światowa premiera odbędzie się 4 października.



Oprócz Wembley, w Wielkiej Brytanii zespół zagra także dwa koncerty na stadionie Craven Park w Hull. Jednocześnie będą to jedyne show Coldplay w ramach wspomnianej trasy w Europie w 2025 r.



Na początku tego roku zespół Coldplay był gwiazdą festiwalu Glastonbury, gdzie na scenie wystąpił z gwiazdą "Powrotu do przyszłości" Michaelem J. Fox'em oraz światowymi muzykami, m.in. raperem Little Simz'em.

ZOBACZ: Lady Gaga doceniła Jana Matejkę. Słynny obraz na okładce płyty gwiazdy



W serii pięciogwiazdkowych recenzji "The Independent" nazwał ten show "spektaklem życia", a Tom Cruise, który oglądał koncert ze strefy VIP z boku Pyramid Stage, ocenił koncert jako "niesamowity".



Podczas występu, zespół zaprezentował również utwory z nadchodzącego albumu, który według frontmana Chrisa Martina może być ich ostatnim.



- Nasza ostatnia właściwa płyta ukaże się w 2025 roku, a potem myślę, że będziemy już tylko koncertować - mówił Martin w 2021 roku, choć później wycofał się z tej wypowiedzi, mówiąc NME, że zespół ma w planach jeszcze dwie płyty.

Muzyka w zgodzie ze środowiskiem

Dotychczas Coldplay zagrał pod rząd najwięcej sześć koncertów na Wembley, a było to w trakcie trasy koncertowej w 2022 r. Zespół dokłada wszelkich starań, aby zmniejszyć wpływ swoich występów na środowisko i ogłosił na początku tego roku, że osiągnął 59 proc. redukcję emisji dwutlenku węgla w porównaniu z poprzednią światową trasą koncertową.



Muzycy podjęli również wysiłki w celu walki z rosnącymi cenami biletów, oferując "bilety Infinity" za 20 funtów na każdy występ. Są sprzedawane w parach i można je umieścić w dowolnym miejscu miejsca - w tym na najlepszych miejscach.



W przypadku terminów na Wembley para biletów będzie kosztować około 52 funty, po dodaniu opłat - w tym opłaty za zrównoważony rozwój stadionu w wysokości 2,75 funta.