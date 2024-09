Lady Gaga poinformowała w środę, że 27 września na rynek trafi jej nowy album "Harlequin", na którym znajdą się utwory ze ścieżki dźwiękowej do filmu "Joker: Folie a Deux", w którym gwiazda zagrała jedną z głównych ról.

Nowy album 13-krotnej zdobywczyni nagród Grammy oraz Oscara powinien szczególnie zainteresować polskich fanów jej twórczości, ponieważ znalazł się na nim polski akcent.

Na tyle okładki płyty winylowej widnieje bowiem zdjęcie zdemolowanego pokoju (może to być nawiązanie do instalacji brytyjskiej artystki Tracey Emin - "My Bed"), na ścianie którego wisi słynny obraz "Stańczyk" Jana Matejki z 1862 roku. Dzieło przedstawia błazna królów polskich z XVI wieku i jest jednocześnie autoportretem artysty.

Muzeum Narodowe komentuje

Informację skomentowało Muzeum Narodowe w Warszawie, w którego zbiorach od 1924 roku znajduje się obraz.

"Szok. (...) Czujni fani Jana Matejki zauważyli, że gwiazda muzealnych zbiorów pojawiła się na okładce płyty 'Harlequin' niejakiej Lady Gagi. Album towarzyszy zbliżającej się premierze filmu "Joker: Folie à Deux". My oczywiście wiemy, że Joker jest tylko jeden!" - napisali pracownicy muzeum.

Przypomnieli, że nie jest to debiut Stańczyka w popkulturze. Wystąpił również w serialu "Co robimy w ukryciu" jako przewodniczący Wampirzej Rady, Paduk Obłąkany.

Muzeum Narodowe poinformowało również, że "Stańczyk" wkrótce opuści gmach muzeum i wyruszy w podróż do Paryża, gdzie będzie eksponowany na wystawie "Figures of the fool" w Luwrze. Obraz do Polski wróci w lutym przyszłego roku.

Póki co nie wiadomo, co skłoniło amerykańską artystkę do sięgnięcia po polski akcent. Do tej pory Lady Gaga była w Polsce tylko raz. w 2010 roku gwiazda wystąpiła w gdańskiej Ergo Arenie.

