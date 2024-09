Butik Hermes za ponad 300 mln euro zakupił lokal pod numerem 17 przy Rue de Sèvres w bardzo prestiżowym rejonie Paryża - szóstej dzielnicy. Budynek znajduje się tuż przy granicy z siódmą dzielnicą, w które jest wiele turystycznych atrakcji, m.in. wieża Eiffla.

Miejsce to sąsiaduje ze słynnym pięciogwiazdkowym hotelem i w przeszłości znajdował się się tam prywatny basen w stylu art deco dla najzamożniejszych klientów hotelu.

Rekordowa cena za metr kwadratowy. Padła w Paryżu

W czasie niemieckiej okupacji Paryża - podczas drugiej wojny światowej - budynek został zajęty przez gestapo, potem na krótko działał w nim ośrodek dla ludzi ocalałych z obozów koncentracyjnych. Następnie mieściła się tam pływalnia publiczna, ale potem stał się przestrzenią komercyjną.

Budynek zbudowano w 1935 roku. Hermes nie zdecydował się na usunięcie basenu, który zdobi wnętrze butiku.

Za jeden metr kwadratowy butik zapłacił 230 tys. euro, co jest rekordową sumą. W stolicy Francji ceny za mieszkanie wahają się średnio od 10 do 15 tys. euro za metr.

Dom mody do tej pory wynajmował lokal, ale niedawno postanowił zakupić go na własność. Nie jest to pierwsza tego typu transakcja, a francuski dziennik "Ouest-France", który o sprawie poinformował, nazwał to zjawisko "Monopoly w naturze".

Coraz więcej luksusowych marek decyduje się na odkupienie lokali w prestiżowych dzielnicach, aby posiadać na własność najsłynniejsze adresy.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy luksusowe marki zainwestowały w paryskie nieruchomości co najmniej 6,5 miliarda euro.