Policja z Sopotu poinformowała w poniedziałek o sprawie z poprzedniego tygodnia. Zgłosił się do nich 70-latek, który powiedział, że ktoś włamał się do jego mieszkania. On wówczas przebywał za granicą.

Jak podała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, ukradziono cztery złote monety kolekcjonerskie z XIX wieku o łącznej wartości około 60 tys. złotych, a także złotą monetę o nominale jednego dolara i 13 tys. dolarów amerykańskich.

Sopot. Mężczyzna okradł sąsiada. Niemały łup

Policjanci szybko wytypowali głównego podejrzanego - 58-letniego sąsiada, który regularnie odwiedzał 70-latka i wiedział o jego nieobecności.

Jeszcze tego samego dnia 58-latek został zatrzymany. Po przeszukaniu jego piwnicy znaleziono i zabezpieczono złotą monetę o nominale jednego dolara. Oprócz tego w mieszkaniu zabezpieczono kilka skradzionych banknotów.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego mężczyźnie postawiono zarzuty kradzieży z włamaniem, do których doszło w okresie od kwietnia do sierpnia 2024 roku. Grozi mu za to do 10 lat pozbawienia wolności.