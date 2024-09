W Sejmie w środę wieczorem odbyła się debata nad informacją rządu w sprawie powodzi. Premier oraz ministrowie przekonywali o właściwej reakcji władz na powódź. Podobne stanowisko przedstawiał klub KO. Politycy PiS mówili natomiast o "putiniadzie", przekonując, że ważniejsze od zarządzania kryzysem było zarządzanie wizerunkiem premiera Tuska.

Powódź 2024. Politycy PiS chcą rozliczenia premiera. "Oszukał obywateli"

- Premier Donald Tusk wyszedł zadowolony na mównicę, zachwalając wręcz działania podległych sobie instytucji. A wszyscy doskonale wiemy, że zawiódł - ocenił rzecznik PiS Rafał Bochenek na czwartkowej konferencji w Warszawie, w której udział wzięli także posłowie Agnieszka Wojciechowska van Heukelom i były szef MEiN Przemysław Czarnek.

- Przez wiele dni, zanim doszło do tej wielkiej nawałnicy, do tej wielkiej katastrofy i walki z żywiołem setek tysięcy naszych obywateli na południu naszego kraju, Donald Tusk na kilka dni przed powodzią już miał rzetelne, bardzo rzeczowe i konkretne informacje ze strony Komisji Europejskiej. Również Czesi informowali nasze służby na temat bardzo poważnego zagrożenia. Nie mówiąc już o instytucjach rządowych, o IMGW, które już 10 września informowało około godz. 15 Donalda Tuska o tym, iż zbliża się wielka nawałnica, która grozi katastrofalnymi skutkami w postaci powodzi i gigantycznymi zniszczeniami" - powiedział Bochenek.

- Te informacje Donald Tusk otrzymywał w środę, otrzymywał w czwartek i otrzymał również w piątek (13 września - przyp.). I w piątek na konferencji prasowej na Dolnym Śląsku Donald Tusk, pomimo tych informacji, ostrzeżeń trzeciego stopnia - to są ostrzeżenia, które informują o zagrożeniach dla życia i zdrowia mieszkańców - Donald Tusk na konferencji prasowej powiedział: szanowni państwo, prognozy nie są alarmujące, nie panikujcie - przypomniał rzecznik PiS. - Uspokajając, dezinformując i de facto oszukując obywateli na temat tego, jaka jest skala zagrożenia - dodał.

Donald Tusk odpowiada: Przestańcie manipulować

Czarnek dodał, że szef rządu miał te informacje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - 10 września, 11 września, 12 września, po to, żeby 13 września powiedzieć ludziom: prognozy nie są przesadnie alarmujące, nie ma powodów do paniki. Panie Donald Tusk, powody do paniki ma pan, dlatego, że prawnokarna odpowiedzialność ciąży na panu, a ten spektakl wczorajszy kilkugodzinny, który miał przykryć pana odpowiedzialność, niestety się nie powiódł - mówił Czarnek.

Do sprawy informacji przekazanej opinii publicznej 13 września odniósł się w czwartek w Sejmie premier. Tusk zaapelował do opozycji, by przestała manipulować, ponieważ szkodzi to wszystkim, którzy są zaangażowani w akcję powodziową.

- W piątek rano - i wszyscy to widzieli i wszyscy to słyszeli - powiedziałem słowa kluczowe tego pierwszego dnia: niezależnie od tego, jaka jest o godzinie 8 czy 7 rano prognoza, nie lekceważymy tego niebezpieczeństwa. Wszędzie wysyłamy służby. Od pierwszego dnia wzywaliśmy wszystkich mieszkańców i powtarzaliśmy to każdego dnia wielokrotnie: nie lekceważcie rekomendacji Straży (Pożarnej) i Policji o potrzebie ewakuacji - powiedział szef rządu, dodając, że służby docierały do zagrożonych powodzią miejscowości.

Szef rządu zapowiedział przy tym, że akcja antypowodziowa i ratownicza zostanie rozliczona, m.in. poprzez opracowanie dokładnego kalendarium decyzji władz i instytucji, które były zaangażowane w działania.