Pojawiają się problemy z wypłatą pieniędzy dla szpitali. Jak informują szpitale, NFZ nie ma pieniędzy na wypłaty za świadczenia nielimitowane. Brak środków oznacza problemy dla pacjentów - ich zabiegi mogą zostać odwołane lub przesunięte.

O sytuacji mówił na antenie Polsat News dyrektor szpitala w Busku Zdroju Grzegorz Lasak.

- W naszym szpitalu za ubiegły rok dostaliśmy z tytułu tzw. nadwykonań tylko 50 proc. Oznacza to, że ponieśliśmy 100 proc. kosztów obsługi pacjentów, a dostaliśmy tylko za połowę - wyjaśnił.

Szpital spowalnia zabiegi, kolejkuje pacjentów

Jak przekazał, tydzień wcześniej dowiedział się w świętokrzyskim oddziale NFZ, że "nie będzie zapłaty za nadwykonania zrealizowane w bieżącym roku". - W związku z tym bardzo spowalniamy zabiegi, kolejkujemy pacjentów, np. nasza ortopedia może operować 40 pacjentów miesięcznie - mówił.

- W NFZ nie ma pieniędzy, z tego co się dowiedziałem, jest ogromna dziura budżetowa, nie zanosi się na to, że sytuacja się zmieni bez reform, bez uszczelnienia systemu, bo pieniądze są marnotrawione w systemie. Sytuacja dla szpitali jest niekorzystna, ale przede wszystkim uderza w zdrowie pacjentów - przekazał.

ZOBACZ: Szpital odwołuje przyjęcia. "Prosimy mieszkańców, aby ktoś dostał zawału"

Dyrektor placówki skąd obecnie szpital bierze pieniądze np. na pensje dla pracowników czy asortyment. - To jest kredytowanie polskich publicznych szpitali przez firmy, które dostarczają do szpitali cały asortyment. Płacimy z wielomiesięcznym opóźnieniem za to, co zostało już pacjentowi podane czy wszczepione - mówił.

Jak przekazał, w związku z sytuacją w placówce do końca roku zostanie wykonanych 60 zabiegów, a mogłoby być ich o połowę więcej.

WIDEO. "Spowalniamy zabiegi, kolejkujemy pacjentów". Problemy z wypłatą pieniędzy dla szpitali

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

NFZ: Wywiązujemy się ze wszystkich płatności

Polsat News o sytuację zapytał rzecznika NFZ.

- Narodowy Fundusz Zdrowia wywiązuje się ze wszystkich płatności, które wynikają wprost z umów m.in. ze szpitalami. Oczywiście jesteśmy zobowiązani do zapłaty za świadczenia nielimitowane, to już w części regionów, jeżeli chodzi o drugi kwartał zostało zrobione, a dokładnie w sześciu zapłaciło. Pozostałe zrobią to do końca września, a najpóźniej na początku października - mówił Paweł Florek.

Oznacza to, że na początku czwartego kwartału zamknięty zostanie kwartał drugi.

ZOBACZ: Szpital stwierdził śmierć mózgu, chciał pobrać organy. Pacjent żył

O sytuację polskich szpitali w czwartek w programie "Graffiti" zapytana została Anna Maria Żukowska. - Sytuacja w służbie zdrowia zawsze była trudna i nadal jest trudna, dlatego nie należy jej pogarszać, tylko poprawiać. Propozycja Lewicy, wprowadzenia podatku zdrowotnego, przyniósłby do budżetu pieniądze, a nie je zabierał, tak jak proponuje to Trzecia Droga czy Ryszard Petru, co zmniejszy wpływy do NFZ i jest bardzo niebezpieczne - mówiła.

WIDEO: "Blokada wpisuje się w politykę Putina". Dosadne słowa prezydenta o rządzie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/ sgo / Polsat News