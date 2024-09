Żukowska odpowiada premierowi ws. bobrów. "One tam nie mieszkają"

Tezy, że rząd nie dał rady, że nie było porozumienia między służbami, są tezami fałszywymi - oceniła Anna Maria Żukowska, mówiąc o walce z powodzią. W programie "Graffiti" odniosła się także do słów premiera, który "obwinił bobry o pogłębienie skutków powodzi". - One tam nie mieszkają - wskazała.

Debata o reakcji polskiego rządu na sytuację powodziową w Polsce trwała w Sejmie do godz. 2 w nocy. O to, czy wśród zarzutów opozycji wobec rządu, było "godnego uwagi" zapytana została Anna Maria Żukowska. - Szczerze mówiąc, raczej nie. Liczyłam na to, że będzie więcej merytoryki, a to były polityczne przepychanki - odpowiedziała.

Reakcja państwa na powódź. Anna Maria Żukowska: Tezy, że rząd nie dał rady, są fałszywe

W środę w "Graffiti" Adrian Zandberg ocenił, że państwo w pierwszych dniach powodzi "nie zdało egzaminu".

- Nie absolutnie (się nie zgadzam - red.). Tezy, że rząd nie dał rady, że nie było porozumienia między służbami, są tezami fałszywymi - oceniła Żukowska.

ZOBACZ: Adrian Zandberg w "Graffiti" o reakcji państwa na powódź: Były miejsca, gdzie nie zadało egzaminu

Jak oceniła, zostały wyciągnięte wnioski z powodzi w 1997 roku i "zabezpieczenie przed powodzią zostało wykonane lepiej niż wtedy".

W nawiązaniu do słów premiera Donalda Tuska, który "obwinił bobry o pogłębienie skutków powodzi" Żukowska wskazała, że na terenach, które zostały zalane nie występują bobry.

- Może nie znana była mu mapa rozmieszczenia siedlisk bobrów w kraju - powiedziała.

Ustawa o TK. Żukowska: Potrzebne zmiany dla Polaków

Jak przypomniał Marcin Fijołek, na biurku prezydenta znajduje się ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Anna Maria Żukowska została zapytana, czy znajdujące się w niej zmiany, sprawią, że Polacy zyskają zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.

- To daje szansę na stworzenie TK wobec którego nie będzie wątpliwości, że jest sądem, że zasiadają w nim osoby godne zaufania, które mają odpowiednią wiedzę prawniczą, nie tak jak np. pani Przyłębska - mówiła.

- To jest potrzebne dla Polaków, by mieli poczucie, że jest instytucja, która stoi na stanowisku ochrony ich praw, do której zawsze mogą się zwrócić i co do której orzeczeń nie będzie wątpliwości i nie będą podważane - dodała.

- Ten Trybunał nic nie robi. Nie zajmuje się orzekaniem, bo chyba sam czuje, że to są kwestie polityczne. Orzeka tylko w tych sprawach, kiedy przyjdzie prezes Kaczyński lub prezydent, naciśnie i powie "bardzo was proszę, w tej sprawie może jednak byście się zebrali te trzy razy w roku" - oceniła.

"Sytuacja w służbie zdrowia zawsze była trudna"

W programie została poruszona także kwestia środków w Narodowym Funduszu Zdrowia. Środowisko bije na alarm, że już w bieżącym roku brakuje pieniędzy, a w przyszłym będzie jeszcze cięższa sytuacja.

- Sytuacja w służbie zdrowia zawsze była trudna i nadal jest trudna, dlatego nie należy jej pogarszać, tylko poprawiać. Propozycja Lewicy, wprowadzenia podatku zdrowotnego, przyniósłby do budżetu pieniądze, a nie je zabierał, tak jak proponuje to Trzecia Droga czy Ryszard Petru, co zmniejszy wpływy do NFZ i jest bardzo niebezpieczne - mówiła Żukowska.

- Nie zgadzamy się na obniżenie składki zdrowotnej, tu będzie absolutne położenie się Rejtanem - zaznaczyła.

Szykuje się rekonstrukcja rządu?

Anna Maria Żukowska odniosła się także do doniesień, z których wynika, że 15 października miałoby dojść do rekonstrukcji rządu.

- Nic o tym nie słyszałam. Wydaje mi się, że jeśli miałoby do niej dojść, to po wyborach prezydenckich - przekazała.

Poprzednie wydania "Graffiti" można zobaczyć tutaj.

WIDEO: Burmistrz Nysy wskazuje winnych zalania miasta. "Katastrofalny kontakt" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat News