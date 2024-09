Reuters dotarł do dokumentów, z których wynika, że Rosja realizuje w Chinach tajny program projektowania i produkcji dronów szturmowych dalekiego zasięgu do wykorzystania na wojnie z Ukrainą. W raporcie, który rosyjska spółka zbrojeniowa Kupoł przesłała do ministerstwa obrony, poinformowano, że drony zostały wyprodukowane i przetestowane przy wsparciu chińskich ekspertów.

Tajny projekt Putina w Chinach. "Jesteśmy głęboko zaniepokojeni"

Spółka zadeklarowała, że jest gotowa do produkcji na masową skalę w chińskich fabrykach. - Do tej pory Chiny dostarczały Rosji głównie towary podwójnego zastosowania - komponenty, podkomponenty, które mogły być wykorzystane w systemach uzbrojenia. O tym już wiedzieliśmy. Ale nie widzieliśmy, przynajmniej w otwartych źródłach, udokumentowanych transferów całych systemów broni - skomentował w rozmowie z agencją Fabian Hinz, pracownik naukowy Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych.

Biały Dom poinformował, że do tej pory nie zauważył żadnych oznak tego, że w Chinach ruszyła produkcja dronów dla Rosji. Mimo tego rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby wyraził "głębokie zaniepokojenie" nowymi ustaleniami w sprawie. - Chiny muszą zapewnić, że ich rodzime firmy nie dostarczają Rosji tej śmiercionośnej broni - oświadczył. Dodał, że władze są gotowe podjąć natychmiastowe działania przeciwko chińskim firmom, jeśli doniesienia się potwierdzą.

Szczegółowe informacje na temat projektu zostały utajnione. Kupol otrzymał siedem wojskowych dronów wyprodukowanych w Chinach, w tym dwa G3. "Faktury, z których jedna żąda zapłaty w chińskich juanach, nie określają dat dostaw ani nie identyfikują dostawców w Chinach" - podkreśla Reuters.

Chiny będą produkować broń dla Rosji? "Ograniczenia nie istnieją"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin odpowiedziało dziennikarzom, że nic nie wie, o takim projekcie. Zapewniono, że Pekin ma pełną kontrolę nad eksportem dronów i bezzałogowych statków powietrznych. Władze wielokrotnie zaprzeczały, jakoby Chiny lub chińskie firmy dostarczały Rosji broń do wykorzystania na Ukrainie, twierdząc, że kraj ten pozostaje neutralny.

Stwierdzili ponadto, że stanowisko Chin kontrastuje z innymi krajami, które stosują "podwójne standardy w sprzedaży broni" dostarczając ją Ukrainie, co ich zdaniem "dolewa oliwy do ognia". Jednocześnie na początku września resort podkreślał, że nie istnieją międzynarodowe ograniczenia dotyczące handlu Chin z Rosją.