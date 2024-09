- My, Polacy, nie radzimy sobie z przygotowaniem się do sytuacji kryzysowych, ale świetnie uruchamiamy pospolite ruszenie - mówił w programie "Lepsza Polska" Paweł Naval Mateńczuk. W ten sposób odniósł się do ogromnej mobilizacji mieszkańców zalanych terenów. Teza ta spotkała się jednak z ostrym sprzeciwem gen. Leona Komornickiego. - Z tym trzeba skończyć. To bardzo poważne zaniedbanie - ocenił.