"Na terenie powiatu kłodzkiego oraz na terenie powiatu nyskiego podczas sprzątania okolicy po powodzi, ujawniono dwa ciała. (...) Trwają czynności identyfikacyjne. Okoliczności śmierci wskazują, że może to być 8. i 9. ofiara, której śmierć nastąpiła na terenach dotkniętych powodzią" - przekazała policja w serwisie X.

Policja poinformowała o tragicznym odkryciu we wpisie w mediach społecznościowych. Jak podano, na miejscu pracują policjanci z Opolszczyzny i Dolnego Śląska, którzy pod nadzorem prokuratora wykonują konieczne czynności. Niewykluczone, że znalezione ciała należą do ósmej i dziewiątej ofiary powodzi w Polsce, ale to wyjaśnią dopiero szczegółowe badania i śledztwo.

Powódź w Polsce. Burza wokół bilansu ofiar

Dotychczas w Polsce zidentyfikowano siedem ofiar powodzi, która w minionych dniach nawiedziła południowo-zachodnią Polskę. Zmarli pochodzili z Bielsko-Białej, Nysy, Nowego Świętowa, Kłodzka, Lądka Zdroju oraz Stronia Śląskiego.

W odpowiedzi na słowa wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który zasugerował, że organy ścigania i władze ukrywają prawdziwy bilans ofiar powodzi, Polska Policja zamieściła dziś wpis, w którym zaapelowała o rzetelne przekazywanie informacji i stosowną wrażliwość, z uwagi na fakt, że każda pojedyncza śmierć to tragedia jakiejś rodziny.

Na słowa jednego z liderów Konfederacji zareagował także stanowczo premier Donald Tusk. "Politycy wypatrujący z nadzieją większej liczby ofiar powodzi to wyjątkowo obrzydliwy przykład zasady 'po trupach do celu'" - napisał w mediach społecznościowych.

