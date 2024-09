Sytuacja ukraińskich żołnierzy broniących miasta Wuhłedar staje się co raz trudniejsza. Rosjanie posiadają dużą przewagę w sprzęcie i ludziach, co pozwala prowadzić jednoczesne ataki z kilku kierunków. Zdaniem ekspertów, obecnie trudno jest znaleźć inne rozwiązanie niż całkowita ewakuacja.

Na temat sytuacji na kierunku wuhledarskim, na antenie programu informacyjnego "Mówi Wielki Lwów" wypowiedział się były rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Władysław Selezniow.

- Dzisiaj nie ma de facto możlwiości rozwiązania tego kryzysu. Po pierwsze, to całkowita przewaga sił i środków wroga na tej części frontu. Na niektórych pozycjach zasoby wroga są ośmiokrotnie większe od naszych. Po drugie, fakt, że wróg wkroczył już do Wuhłedaru od strony południowo-wschodniej, jest faktem, jest to szara strefa, po której grasują rosyjskie grupy rozpoznawcze i siły specjalne - tłumaczył.

Zdaniem ukraińskiego wojskowego w najbliższych godzinach dowódcy będą musieli podjąć decyzję, czy ważniejsze jest utrzymanie kilometra kwadratowego terytorium, czy życie i zdrowie żołnierzy.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie szturmują Wuhłedar

O sytuacji obrońców Wuhłedaru wypowiedział się także analityk wojskowy magazynu Forbes David Axe. Według informacji zdobytych przez eksperta znajdująca się tam jednostka rozpoczęła już wycofywanie się z miejscowości.

"Są oznaki, że tak jest. Wygląda na to, że kiedy w zeszłym tygodniu wojska rosyjskie zaczęły zagrażać flankom miasta, to dwutysięczna grupa żołnierzy 72. Brygady Zmechanizowanej, uzbrojonej w czołgi T0-65, wozy bojowe MBP- i M-109, zaczęła powoli wycofywać się na bardziej chronione pozycje" - pisze Axe.

"Podczas, gdy siły rosyjskie są przeciążone na całej linii frontu, siły ukraińskie odbiegające od nich liczebnie są w jeszcze gorszej sytuacji. Ukraińska obrona na wschodzie miała się kiepsko jeszcze zanim Sztab Generalny w Kijowie zarządził przemarsz przez granicę" - dodał.

Do tej pory miasto Wuhłedar uznawane było za prawdziwą twierdzę Ukraińców w Donbasie. Rosjanie kilkukrotnie starali się zdobyć miasto masowymi szturmami, jednak za każdym razem byli rozbijani jeszcze na podejściu do miasta.