IMGW ostrzega. Kolejne gwałtowne wzrosty wód

IMGW ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanu wód w czterech województwach. Do podtopień może dojść na obszarach, gdzie prognozowane są również burze. W wielu miejscach poziomy ostrzegawcze mogą zostać znacznie przekroczone.

W środę IMGW wydał czerwony, najwyższy alert przed wzrostem stanu wód dla części województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego.

"Na Baryczy w Osetnie oraz w Korzeńsku na Orli stany wody nadal będą utrzymywały się w strefie wody wysokiej, powyżej stanów alarmowych, z możliwością wzrostów i wahań" - informują synoptycy. Z kolei na odcinku Baryczy możliwe są też wzrosty stanów wody wynikające z cofki od wysokich stanów wody na Odrze.

ZOBACZ: Powódź w Polsce. Fala kulminacyjna w Krośnie Odrzańskim

Wysoki poziom wody, będzie się również utrzymywał na południowych krańcach Śląska i Małopolski, gdzie do dzisiaj obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Stan alarmowy na Odrze jest w 21 miejscach. Po godzinie 8 IMGW poinformował, że fala wezbraniowa zbliża się do Białej Góry. Aktualny stan wody na stacji hydrologicznej to 557 cm. Stan alarmowy przekroczony jest o 87 cm.

IMGW ostrzega przed burzami. Może tam dojść do podtopień

Państwowy instytut ostrzega również przed burzami. Alarmy pierwszego stopnia obejmują na terenie województw:

lubelskiego , w powiatach: janowskim, biłgorajskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, hrubieszowskim, chełmskim, Chełm, krasnostawski;

, w powiatach: janowskim, biłgorajskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, hrubieszowskim, chełmskim, Chełm, krasnostawski; podkarpackiego ;

; małopolskiego, w powiatach: dąbrowskim, tarnowskim, Tarnów, gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, tatrzańskim, nowotarskim, suskim, myślenickim, nowotarskim, wielickim, bocheńskim, brzeskim;

śląskiego, w powiecie żywieckim.

ZOBACZ: IMGW ostrzega. Zbliżają się burze i silny wiatr

Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 l/mkw oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie może spaść grad. Alarmy będą w mocy w środę od godz. 10 do 21.

"W obszarach występowania opadów burzowych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty i podtopienia. Istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych" - informuje IMGW.

W kolejnych dniach prognozuje się silny wiatr. Instytut zamierza wydać w czwartek ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw: śląskiego (powiaty: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki), małopolskiego (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki) i podkarpackiego (powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski, bieszczadzki).