Ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem wydano dla pięciu regionów. W woj. dolnośląskim alertami objęto powiat kłodzki, w woj. opolskim powiat nyski, w woj. śląskim powiaty bielski, cieszyński, żywiecki i Bielsko-Białą, w woj. małopolskim powiat suski, nowotarski, tatrzański, nowosądecki, gorlicki, a w woj. lubelskim pow. jasielski, krośnieński, sanocki, leski i bieszczadzki.

Instytut poinformował, że w rejonach objętych ostrzeżeniami przewidywany jest silny wiatr o średniej prędkości do 35 km/h. W porywach jego prędkość może sięgnąć do 70 km/h - z południa i południowego zachodu. Ostrzeżenia wydane przez IMGW obowiązują od godz. 6 do godz. 17 we wtorek 24 września.

Prognoza pogody na wtorek. IMGW przewiduje silny wiatr i lokalne burze

Silny wiatr już dał się we znaki mieszkańcom niektórych regionów Polski, o czym IMGW poinformował we wtorkowe popołudnie. Najsilniejsze podmuchy do tego czasu odnotowano na Kasprowym Wierchu i nad Morskim Okiem (ponad 100 km/h). Także poniżej tych terenów silny wiatr nie odpuszcza.

Podczas wczorajszego sztabu kryzysowego z udziałem premiera Donalda Tuska jego członkowie informowali, że porywisty wiatr może być obecnie jeszcze większym problemem niż nadchodzące opady deszczu, które nie wpłyną znacząco na sytuację hydrologiczną. Pod wpływem podmuchów zagrożone są drzewa na podmokłych terenach, które w łatwy sposób mogą runąć na ziemię.

Poza tym, na północnym zachodzie Polski można spodziewać się lokalnych burz. Niewykluczone, że zagrzmi też w centrum i na południu, głównie na linii zbieżności poprzedzającej front. Burzom mogą towarzyszyć opady do 10-15 mm.